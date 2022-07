Creato nella Silicon Valley ma concepito in Italia, il SUV completamente elettrico Drako Dragon si propone come concorrente in questo segmento sempre più in crescita. Non è il primo veicolo a batterie progettato dall’azienda che in passato aveva già stupito con la Drako GTE, la sua supercar elettrica basata sul telaio Fisker Karma.

Drako Dragon: un SUV con prestazioni da hypercar

Questa nuova Drako Dragon è, sì, un SUV ma continua a mantenere caratteristiche tecniche impressionanti da vera auto sportiva. E con le sue portiere ad ali di gabbiano non può non far pensare subito alla Tesla Model X, sua diretta concorrente.

Creata da zero

La nuova Drako Dragon è il primo veicolo dell’azienda ad essere creato da zero. Il designer è Lowie Vermeersch appoggiato dal suo team GranStudio. Vermeersch, ex Design Director di Pininfarina è famoso nel mondo automobilistico per aver dato vita a grandi icone come la Ferrari 458 Italia e la Maserati GranCabrio, sebbene sia stato anche coinvolto in progetti di veicoli elettrici come la recentemente presentata (e ribattezzata) Lightyear 0.

Drako Dragon: Prestazioni e numeri da record

Questo nuovo SUV 100% elettrico supera la velocità massima di 320 km/h ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 1,9 secondi, grazie al suo sistema di propulsione DriveOS Quad Motor Powertrain, alle batterie interne ad alto voltaggio e al controllo preciso, al nanosecondo, dell’architettura elettronica del veicolo Drako DriveOS. Vanta una potenza di 2.000 CV gestita dal controllo individuale della coppia su ogni singola ruota e incorpora una sospensione a tre stadi.

Carrozzeria in fibra di carbonio

Descritta dall’azienda come “un tipo di hypercar completamente nuovo, impossibile fino ad ora“, la Drako Dragon è scolpita quasi interamente con pannelli in fibra di carbonio, con un abitacolo tutto rivestito in elegante pelle. Ha una capienza di cinque posti e, come accennato all’inizio, il design è caratterizzato dalle portiere con apertura ad ali di gabbiano che, oltre a dargli un plus nel look, sono anche molto funzionali quando si tratta di facilitare l’ingresso e l’uscita nel e dal veicolo per i passeggeri.

Sebbene non sia stato ancora rivelato, Drako Motors ha annunciato che la Drako Dragon avrà un prezzo competitivo nel segmento dei superSUV. La compagnia ha inoltre informato che, a breve, verranno aperte le prenotazioni e che il modello definitivo sarà svelato entro la fine dell’anno.