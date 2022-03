Drag race BMW M3 vs Vespa: una sfida sorprendente [Video]

Il mondo della drag race ci ha abituato ai confronti più stravaganti, ma la battaglia fra una BMW M3 e una Vespa, proposta dal video odierno, riesce ancora a sorprenderci. Ovviamente, a lanciare il guanto di sfida all’auto sportiva della casa bavarese non è uno scooter Piaggio standard. In quel caso, infatti, non ci sarebbe stata storia. Per rendere più equilibrato il confronto è stata scelta una Vespa fortemente vitaminizzata dal suo proprietario.

L’esemplare destinato alla gara di accelerazione sul quarto di miglio gode della spinta di un motore da 150 centimetri cubi di cilindrata, con 43 cavalli di potenza all’attivo. Una cifra ben superiore a quella del prodotto di serie. Per contenere le masse, alcune parti di questa singolare Vespa sono state plasmate in fibra di carbonio, riducendo a quota 85 chilogrammi il peso letto alla bilancia.

BMW M3 e92 Guarda le altre 3 fotografie →

Anche la BMW M3, di “vecchia” generazione (E92), non è in veste ordinaria. Grazie ad alcuni interventi di tuning, il suo V8 da 4 litri si spinge a quota 430 cavalli di potenza, dieci in più della versione standard. Esteticamente si nota la presenza di nuovi spoiler e splitter. Il rapporto peso/potenza dei due veicoli, con passeggero a bordo, è assimilabile. Riuscirà la Vespa, in questa veste estrema (e con ruote maggiorate), a tenere testa alla BMW M3?

Sulla carta il confronto sembra abbastanza equilibrato, ma in casi del genere bisogna affidarsi alla realtà prima di trarre delle conclusioni. I ragazzi di Officially Gassed hanno cercato di dare una risposta empirica. Ne deriva un video avvincente, articolato in tre drag race. Le prime due sono state vinte dalla BMW M3, che ha faticato non poco a recuperare il vantaggio iniziale della Vespa nello scatto da fermo. Come è andata la terza sfida? Guardate il video per scoprirlo.