Coinvolta in un incidente stradale a Madonna dell’Olmo, frazione di Cuneo, una donna è risultata positiva ai controlli con un quadro allarmante: guidava con un tasso alcolemico cinque volte oltre il limite consentito e una patente scaduta da ben quattro anni.

Donna causa incidente

L’episodio si è verificato in via Torino, dove la conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo contro lo spartitraffico e ribaltandosi sulla banchina. Nonostante la gravità della dinamica, la donna è uscita miracolosamente illesa dall’auto capovolta.

Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno accertato che la donna guidava con un tasso alcolemico di molto superiore alla soglia legale. Inoltre, il documento di guida era scaduto dal 2020. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area, mentre il personale del 118 ha effettuato le verifiche sanitarie necessarie. La polizia, oltre ai rilievi dell’incidente, ha ritirato immediatamente la patente non valida.

Violazioni al Codice della Strada

Le violazioni al Codice della Strada in questo caso sono molteplici: alla guida in stato di ebbrezza si aggiunge la circolazione con patente scaduta. Le sanzioni previste sono severe: multe fino a 6.000 euro, sospensione della patente per due anni e un possibile arresto fino a dodici mesi. In caso di recidiva, la legge prevede la revoca definitiva del documento di guida e l’obbligo di installare l’alcolock.

Questo episodio riporta l’attenzione sul problema della guida in stato di ebbrezza, una delle principali cause di incidenti stradali. Le autorità continuano a sottolineare l’importanza di non mettersi al volante dopo aver bevuto e di mantenere sempre in regola i documenti di guida.