Donna ruba 28.000 litri di carburante a causa di un guasto alla pompa

Una donna residente di Lincoln in Nebraska, è stata incriminata per il furto di più di 28.000 litri di carburante da un distributore locale. Tra novembre 2022 e giugno 2023, ha approfittato di un malfunzionamento del sistema di erogazione per compiere il furto. Dopo l’arresto, è stata imputata per il reato di sottrazione indebita di beni del valore eccedente i 5.000 dollari.

Ruba 28.000 litri di carburante: arrestata donna in Nebraska

Le autorità di Lincoln hanno riferito che la donna di 45 anni avrebbe approfittato di un difetto tecnico presso la stazione di servizio Pump and Pantry. Il difetto consisteva nel fatto che, dopo l’uso ripetuto di una carta fedeltà, il sistema delle pompe si attivava in una modalità di prova, permettendo così il furto del carburante.

Una volta individuato e risolto il problema software, la stazione di servizio Pump and Pantry ha notificato alla polizia un sospetto furto nel mese di ottobre 2023. Gli investigatori hanno poi tracciato la signora Thompson utilizzando i dati collegati alla carta premio impiegata per bypassare il sistema.

Le indagini della polizia hanno rivelato che la carta della donna è stata impiegata per acquisire carburante senza pagare per 510 volte nell’arco di sei mesi. Le registrazioni di sicurezza mostrano la donna mentre effettua il rifornimento. Inoltre, si presume che Thompson possa aver avuto un complice, il quale ha dichiarato di aver pagato la ladra per l’uso della carta per ricevere “carburante a prezzo ridotto” dieci volte.

l titolare del distributore ha calcolato che il valore del carburante sottratto ammonta a perdite per un totale di 27.860,27 dollari. Dopo un’approfondita indagine, Thompson è stata posta in arresto il 6 marzo. La cauzione richiesta per la sua liberazione corrisponde al 10 per cento di 7.500 dollari. Attualmente, si trova di fronte alla possibilità di una condanna fino a 20 anni di reclusione.