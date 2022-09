Dodge Challenger: il tuning di Autoservice Kurtz

La Dodge Challenger è realmente un’icona delle auto a stelle e strisce, una muscle car in piena regola che ha fatto sognare più generazioni. È più volte oggetto di interpretazioni, tuning e quant’altro, ma stavolta a metterci le mani sopra sono stati i tedeschi di Autoservice Kurtz, che hanno trasformato la sportiva americana in un’auto ancora più aggressiva, con un corpo molto largo.

Assetto molto largo

Non passa di certo inosservato, ma l’assetto di questa particolare Challenger è ad aria. Una licenza presa dagli specialisti tedeschi, che tuttavia è stata necessaria per poter inserire all’interno dei massicci passaruota le altrettanto ruote da 23 pollici, con pneumatici 305/30 R21. I passaruota sono oggetto di grandi osservazioni, poiché gli allargamenti in plastica verniciata e rivettati hanno aumentato le dimensioni della muscle car di ben 26 cm oltre gli specchietti. Sicuramente una soluzione mai vista finora su questa vettura. I tecnici di Autoservice Kurtz, oltre a quanto già elencato, hanno installato anche dei nuovi paraurti anteriori e posteriori, nuovi spoiler e splitter in basso e altre piccole componenti nella parte alta della carrozzeria.

Va a 6 cilindri

L’esemplare di Challenger in questione è stata realizzata a partire da un modello SXT, quindi non utilizza il celebre V8 Hemi, ma il 3.6 V6 Pentastar, che ha ricevuto delle modifiche nell’aspirazione, nello scarico e nella centralina. Il risultato è comunque scoppiettante e la sportiva americana è capace di esaltare chiunque le stia al fianco.

Dodge Challenger: il prezzo

Prezzi e disponibilità nel Vecchio Continente non sono ancora state rilasciate, ma questo particolare bodykit completo è comunque in commercio. Sicuramente non è facile trovare una Dodge Challenger in Europa, più facile in Germania che in Italia, tuttavia non è un’impresa impossibile vista la grande schiera di appassionati del genere anche alle nostre latitudini. Per loro adesso c’è la possibilità di dare una nuova personalità alla muscle car di Dodge.