Disastroso esame di guida per una donna di 63 anni che si ribalta con l’auto [VIDEO]

Nei giorni scorsi ha fatto molto scalpore sul web divenendo virale un video apparso su YouTube che mostra il disastroso esame di guida di una donna di 63 anni nella città di Lanus in Argentina finito con il ribaltamento dell’auto. Molto probabilmente la donna arrivata vicino ad una aiuola spartitraffico ha confuso il pedale del freno con quello dell’accelleratore finendo contro un palo e facendo ribaltare l’auto.

Donna di 63 anni si schianta contro un lampione e si ribalta con l’auto durante l’esame di guida

Le riprese delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato la donna che stava facendo il test a Lanus, in Argentina, mentre percorreva a tutta forza un terrapieno erboso prima di sterzare su un altro marciapiede, colpire un lampione e ribaltare l’auto. All’inizio la donna sembra provare a fermare l’auto, ma alla fine ha accelerato. Sono stati chiamati i servizi di emergenza e la donna è stata portata in ospedale con ferite lievi. Con lei nell’auto anche l’esaminatore.

È stato riferito che la donna coinvolta è rimasta intrappolata all’interno dell’auto in seguito all’incidente e ha dovuto essere soccorsa dai vigili del fuoco volontari di Lanús. Per fortuna, nell’incidente ha riportato solo lievi ferite come confermato anche dal comune di Lanus e da Rodrigo Patiño, direttore generale della protezione civile di Lanús.