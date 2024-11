Dino EV: un esperimento che fa male a chi ama la Ferrari

Al SEMA Show 2024, andato in scena al Las Vegas Convention Center, è stata filmata una vettura insolita: la Dino EV. Le forme rimandano ad una delle sportive più belle uscite dagli stabilimenti Ferrari, ed anche il nome lascia poco spazio alla fantasia: il riferimento alla berlinetta emiliana del 1969 è chiaro.

EV sta per electric vehicle, due parole che fanno venire l’orticaria se connesse a un gioiello del genere. Per fortuna, sembra che non sia stata sacrificata una vera Dino 246 GT, anche se le linee della carrozzeria, forse plasmate in vetroresina, ne ripropongono le alchimie espressive. Questo non cancella la blasfemia, ma la riduce. Il peccato, però, resta grande e imperdonabile.

Altri modelli meno nobili potevano essere presi a riferimento per un esperimento del genere, ma gli autori dell’opera non se ne sono curati. Evidentemente vivono la passione in modo lontano dal mio. Completamente diverso è l’abitacolo, dove emergono note di grande modernità, unite a connessioni pacchiane con il passato. Il gusto, qui, non trova (a mio avviso) naturale dimora. Gli interni sembrano una strana miscela fra una piccola discoteca e la sala di comando di un’imbarcazione.

L’energia dinamica della Dino EV, com’è evidente, non giunge da un motore endotermico, ma da un sistema propulsivo elettrico, di cui non conosciamo le caratteristiche. A dire il vero, neppure ci interessa approfondirle, per evitare di amplificare ulteriormente la sofferenza. Questa vettura è stata presentata, come dicevamo, in uno show. Ecco, quello è il suo mondo.