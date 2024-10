Dino 246 GT a fuoco a Parigi: dolore per chi ama la Ferrari | Video

La Dino 246 GT è un’auto da sogno, nata in casa Ferrari, anche se non porta il simbolo del “cavallino rampante”. Questa “rossa” è una regina di bellezza. Impossibile resistere al suo fascino conturbante. Purtroppo anche ai capolavori dell’arte automobilistica le cose possono andare storte nella vita di tutti i giorni. Il video odierno ne offre una dimostrazione.

I fotogrammi mostrano una vettura della specie mentre prende fuoco. Si nota pure l’elegante proprietario mentre apre il cofano motore, per cercare di domare il principio di incendio, facendo uso della sua giacca. Non sappiamo se l’operazione di spegnimento sia andata a buon fine, perché il filmato si chiude molto presto, ma speriamo che gli sforzi suoi e di chi eventualmente ha collaborato con lui siano stati fruttuosi, limitando i danni, comunque importanti.

Nei commenti al video, pubblicato su Instagram, emerge lo stupore di molti per l’assenza di un estintore a bordo. Per fortuna l’uomo al posto guida non si è fatto male. Questa è la cosa più importante, ma resta il dolore per le ustioni subite dalla Dino 246 GT, ritenuta da molti una delle auto più belle e sensuali di tutti i tempi. Oltre che incantevole sul piano stilistico, la sportiva di Maranello è preziosa per gli stimoli emotivi felicemente elargiti sul fronte sonoro e della maneggevolezza.

Siamo al cospetto di un vero capolavoro, amato da tutti. Le quotazioni sempre più alte raggiunte nelle aste internazionali stanno a confermare il grandissimo interesse per il modello. La Dino 246 GT è una perla della storia Ferrari. Cuore pulsante di questa creatura è un motore V6 da 2.4 litri di cilindrata, disposto in posizione posteriore, che sviluppa 195 CV di potenza massima, gestiti attraverso un cambio manuale a 5 rapporti. L’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 7.2 secondi, mentre la velocità massima si spinge a quota 235 km/h.