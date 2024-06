Dino 206 S: un video che emoziona gli amanti della Ferrari

Il video odierno, pubblicato su Instagram da Girardo & Co., mostra l’azione in pista di una splendida Dino 206 S del 1967. Anche se si tratta di un reel, nei suoi pochi secondi riesce ad elargire abbondanti dosi di emozioni, della miglior specie. I fotogrammi mostrano alcune riprese di grande effetto, eseguite con guida sportiva, senza brani a disturbare la fantastica melodia offerta dal motore V6 da 2 litri, disposto in posizione posteriore, che eroga 220 CV di potenza massima a 9.000 giri al minuto.

Questa Sport, il cui look ricorda quello della mitica 330 P4, è stata costruita in sole 18 unità, 13 delle quali in configurazione spyder, come l’esemplare protagonista del filmato. Rispetto alle sorelle, la Dino 206 S in esame vanta delle specifiche motoristiche più avanzate, essendo l’ultimo esemplare della serie. Qui la potenza fu portata a 270 CV, come su un solo altro pezzo della stessa famiglia. Per gli amanti della storia, diciamo che si tratta della vettura con telaio numero 032 e prese parte al Campionato Mondiale Sportscar FIA del 1967. Oggi gode della Certificazione Ferrari Classiche, giunta dopo un accurato restauro eseguito fra il 2014 e il 2015.

A dare forma alla sinuosa carrozzeria del modello ci pensò Piero Drogo. Questa Dino 246 S ha avuto fra i proprietari l’imprenditore napoletano Corrado Ferlaino. Poi passò nelle mani di altri connazionali, prima di finire, nel 1979, nella collezione dell’industriale francese Pierre Bardinon, che la custodì per oltre un decennio nei saloni del Mas du Clos. Poi altri passaggi di proprietà, con soste più o meno lunghe nei garage di altri importanti collezionisti. Qui, però, non è l’estratto cronologico ad interessarci: il nostro propellente sono le emozioni regalate dal breve video. Buona visione!

Fonte | Girardo & Co.