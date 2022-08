Dallara Stradale EXP con kit aerodinamico e tributo a Zanardi

Livrea speciale e veste aerodinamica ancora più spinta per la Dallara Stradale di Andrea Levy, presidente del comitato organizzatore del Milano Monza Open-Air Motor Show. Il suo esemplare, che fa parte della 777 Collection, indosserà un abito unico in occasione dell’Historic Minardi Day, in programma nel weekend del 28 agosto sulla pista di Imola. Qui l’auto sportiva della casa di Varano de’ Melegari entrerà in azione con il kit aero EXPerience e con una veste grafica dedicata ad Alex Zanardi.

Un tributo di affetto e di passione

Per celebrare il grande pilota automobilistico bolognese, campione della formula CART nel 1997 e 1998, la barchetta emiliana avrà una veste estetica legata alla sua storia professionale, più nello specifico alla monoposto da lui pilotata in occasione della sfida di Laguna Seca dell’8 agosto 1996, quando Alex Zanardi mise a segno un sorpasso spettacolare al “Cavatappi”, ai danni di Bryan Herta. La livrea, firmata da Wrap.it, rende onore a quella memorabile manovra, visibile in video puntando lo smartphone sul QR Code della fiancata.

Alto carico deportante

Come dicevamo, la Dallara Stradale di Andrea Levy, nell’appuntamento del Santerno, porterà al debutto il nuovo kit EXPerience, che rivede in modo corposo l’aerodinamica del veicolo, con altre appendici frontali e con un’ala posteriore ancora più racing, per delle dinamiche operative degne di un’auto da corsa. Il tutto condito dall’energia messa sul piatto dal motore a 4 cilindri sovralimentato da 2.3 litri, di origine Ford, che sviluppa una potenza massima di 500 cavalli, su un peso di soli 890 chilogrammi.

Una Dallara Stradale che vola

Facile intuire il tenore prestazionale del modello, che gode di soluzioni molto raffinate, messe a punto da Giampaolo Dallara, genio indiscusso dell’automobilismo. Il grande ingegnere emiliano ha saputo infondere al meglio i cromosomi delle corse su questa creatura, facendone un punto di riferimento in termini dinamici e prestazionali. La Dallara Stradale è un meraviglioso strumento di piacere, al servizio dell’apparato emotivo. Con la veste dedicata ad Alex Zanardi e con il kit EXPerience guadagna ulteriore appeal.

