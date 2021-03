Dacia Spring: dimensioni, allestimenti, prezzi

Con la nuova Spring Dacia apre un nuovo capitolo della sua storia presentando il primo modello della marca 100% elettrico. La Spring, crossover a zero emissioni per la città, offre un’interessante mix qualità prezzo. Il listino parte infatti da 19.900 euro.

Motore, autonomia e ricarica

La Dacia Spring è spinta da un powertrain 100% elettrico da 33 kW (equivalente a 44 cavalli) alimentato da una batteria da 27,4 kWh. Garantisce un’’utonomia fino a 305km in città e si può ricaricare dalle prese domestiche da 2,3Kw, su wallbox da 3,7Kw, su colonnina o wallbox da 7,4Kw o dalle colonnine in corrente continua da 30kw, dove si ricarica l’80% della batteria in meno di un’ora.

Dimensioni

Dal punto di vista estetico il look della nuova Dacia Spring sfoggia passaruota ampliati, barre da tetto, sottoscocca anteriore rafforzato, ski posteriori e maggiore altezza libera dal suolo (151 mm a vettura vuota). Con le spalle larghe e il cofano bombato, la Spring trasmette una sensazione di robustezza; misura 3,73 m in lunghezza, 1,77 m in larghezza, con retrovisori aperti e 1,51 m in altezza. Il bagagliaio offre una capacità di carico di 290 litri, estendibili a 620 litri con i sedili posteriori abattuti.

Equipaggiamento di serie

Dotata di grande personalità, la nuova Spring offre al lancio anche una versione che si distingue per le personalizzazioni di colore arancione: i retrovisori, le barre da tetto, gli adesivi delle porte e i bordi delle prese dell’aria sono colorati o rifiniti in arancione. Anche all’interno, le cuciture dei sedili, i bordi delle bocchette dell’aria e lo schermo multimediale sono arancioni mentre il rivestimento dei pannelli delle porte è grigio lucido.

L’equipaggiamento di serie, su tutte le versioni commercializzate al lancio, comprende lo sterzo ad assistenza variabile al 100% elettrico, climatizzazione manuale, chiusura centralizzata da remoto, quattro alza cristalli elettrici, accensione automatica delle luci, limitatore di velocità (con comando al volante) ed un display digitale da 3,5” tra i contagiri. Disponibile a seconda degli allestimenti, il sistema multimediale Media Nav comprende un touchscreen da 7”, navigatore, radio DAB, Smartphone Replication compatibile con Apple Carplay ed Android Auto, Bluetooth e una presa USB.

Gamma Italia e prezzi

L’offerta Italia comprende una gamma molto semplice: 2 allestimenti, e prezzi imbattibili.