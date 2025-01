La Dacia Sandero, già celebrata come l’auto più venduta in Europa nel 2024, si prepara a rivoluzionare il segmento delle utilitarie con l’introduzione della nuova motorizzazione ibrida. Questo passo rappresenta un’evoluzione significativa per il modello, che punta a coniugare efficienza e sostenibilità.

Ecco l’ibrido che mancava

Come confermato dal CEO di Dacia, Denis le Vot, durante un’intervista con AutoExpress Magazine, la Sandero adotterà il sistema Hybrid 140, già presente su altri modelli della gamma, come la Jogger. Questa tecnologia combina un motore a benzina aspirato da 1,6 litri e 90 cavalli con un motore elettrico da 50 cavalli, supportato da un generatore-avviamento, per una potenza complessiva di 140 cavalli. Il risultato è un equilibrio perfetto tra prestazioni e consumi, con costi di gestione particolarmente competitivi.

Per quanto riguarda il prezzo, la versione attuale della Sandero Essential con motore benzina da 65 cavalli parte da 13.850 euro, mentre la variante GPL si posiziona a 14.750 euro. La nuova versione ibrida dovrebbe partire da circa 17.000 euro, rendendola una delle opzioni più accessibili nel panorama delle vetture elettrificate. Sul fronte del lancio, si ipotizza che la Sandero Hybrid possa arrivare già con l’attuale generazione, anche se l’annuncio ufficiale potrebbe coincidere con il restyling previsto per la seconda metà del 2025.

Dacia Sandero e il posizionamento nel mercato

Con questa nuova motorizzazione ibrida, la Dacia Sandero punta a rafforzare ulteriormente il suo appeal, consolidando la propria posizione nel mercato europeo. L’obiettivo strategico di Dacia è rendere la tecnologia ibrida più accessibile, combinando convenienza economica e attenzione alla sostenibilità. Guardando al futuro, la gamma si amplierà ulteriormente: dal 2027, con l’arrivo della nuova generazione, sarà disponibile anche una versione completamente elettrica, in linea con la crescente domanda di mobilità a zero emissioni.

Grazie al successo delle generazioni precedenti e all’introduzione di innovazioni come il sistema Hybrid 140, la Dacia Sandero si conferma un modello di riferimento nel segmento delle utilitarie. Questo nuovo capitolo promette di consolidare il suo ruolo di protagonista tra le auto Europa, continuando a scrivere una storia di successo che guarda al futuro.