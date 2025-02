Sette posti, tre motorizzazioni e un prezzo di partenza di 18.100 euro: sono i numeri chiave della nuova Dacia Jogger, la familiare che ridefinisce gli standard del segmento grazie a un mix vincente di versatilità e tecnologia avanzata.

Dacia Jogger, ancora più sicura

La casa automobilistica rumena alza ulteriormente l’asticella in termini di sicurezza, integrando una suite completa di sistemi ADAS, conformi alle più recenti normative europee. Questo nuovo modello si distingue per un pacchetto tecnologico all’avanguardia, disponibile già dall’allestimento base Essential.

La dotazione include sistemi essenziali come la scatola nera (EDR), il riconoscimento dei segnali stradali e il Lane Departure Warning. Non mancano funzionalità avanzate come il monitoraggio dell’attenzione del conducente, la frenata automatica d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, oltre ai sensori di parcheggio posteriori.

Una novità interessante è il pulsante “My Safety”, che consente una gestione personalizzata dei sistemi di assistenza. La sicurezza è ulteriormente potenziata dal Rescue Code, un QR code posizionato strategicamente per facilitare gli interventi di soccorso in caso di emergenza.

Le motorizzazioni

La Dacia Jogger si distingue anche per la sua flessibilità d’uso, offrendo diverse opzioni di motorizzazione: benzina, motorizzazioni GPL e Full Hybrid. Per gli amanti dell’outdoor, è disponibile l’innovativo Pack Sleep, un accessorio da 1.700 euro che trasforma l’abitacolo in uno spazio per il pernottamento.

Questa proposta di Dacia rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie moderne, combinando spaziosità, tecnologia e convenienza in un pacchetto completo e accessibile.