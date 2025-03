Dacia Jogger, con oltre 100 mila unità vendute dal lancio, si afferma come una delle scelte più apprezzate nel panorama europeo delle familiari. Con una capacità fino a 7 passeggeri, tre diverse motorizzazioni ibride e un bagagliaio che sfiora i 1.800 litri, il modello conquista famiglie e gruppi di amici grazie a un mix vincente di praticità e convenienza.

La chiave del successo risiede nella straordinaria versatilità degli interni. Nella configurazione a 5 posti, il bagagliaio varia da 607 a 1.819 litri abbattendo i sedili posteriori, mentre nella versione a 7 posti lo spazio disponibile oscilla tra 160 e 1.807 litri, adattandosi a ogni esigenza di carico.

Tre motorizzazioni per ogni esigenza

La gamma motori si distingue per tre varianti principali. La versione TCe 110 offre un propulsore a benzina a 3 cilindri da 1 litro e 110 CV, disponibile su tutti gli allestimenti. Per chi cerca economia e autonomia, la TCe 100 GPL ECO-G rappresenta una valida alternativa bi-fuel da 100 CV, capace di percorrere oltre 1.000 km con un pieno grazie a consumi ridotti tra 7,6 e 7,8 litri per 100 km nel ciclo WLTP.

La punta di diamante è rappresentata dalla Hybrid 140, che sfrutta la tecnologia Renault per combinare un motore benzina 1.6 da 90 CV con due unità elettriche (una da 50 CV e un generatore ad alta tensione) e un cambio Multimode. Il sistema, alimentato da una batteria da 1,2 kWh, eroga complessivamente 140 CV e include la funzione E-Save per preservare il 70% della carica in situazioni specifiche.

Sicurezza senza compromessi

La sicurezza ADAS è un punto di forza della Jogger. Già dall’allestimento base Essential, il modello offre un pacchetto completo che include registratore di eventi (EDR), riconoscimento della segnaletica, avvisi di deviazione dalla corsia, monitoraggio dell’attenzione del conducente, sensori di parcheggio posteriori, sensori di pioggia e luminosità, frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, e segnalazione automatica di stop d’emergenza.

Offerta commerciale e prospettive

La gamma della Dacia Jogger si articola in quattro allestimenti: Essential, Expression, Extreme ed Extreme UP, con un prezzo d’attacco per il mercato italiano di 18.100 euro nella versione GPL a 5 posti. Con questi numeri e caratteristiche, la Jogger consolida la sua posizione nel segmento delle familiari, rafforzando il proprio ruolo di leader nelle vendite auto europee.