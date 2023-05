Dacia Italia, Guido Tocci: ‘I risultati di vendita dimostrano il successo della nuova brand identity’

Il 2023 è iniziato molto bene per Dacia in quanto nel primo quadrimestre si è confermato il primo brand nel mercato auto a privati.

Grazie al successo del lancio della nuova brand identity, la casa automobilistica rumena è riconosciuta ancor di più come il marchio che garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato, proponendo veicoli essenziali, cool, robusti e perfetti per vivere esperienze outdoor.

Durante l’annuncio dei dati di vendita è intervenuto anche Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia.

“La storia di successo di Dacia continua e il mese di aprile consolida il trend di inizio 2023. Essere il Brand più venduto a privati in Italia nel primo quadrimestre ci rende orgogliosi e soddisfatti del lavoro straordinario che quotidianamente svolgiamo per soddisfare le reali esigenze dei nostri clienti. Questi risultati dimostrano il successo del lancio della nuova Brand Identity e della strategia del Marchio e ci consentono di lavorare con ottimismo per mantenere questa tendenza positivo di crescita, sempre rimanendo fedeli al nostro business model”, ha detto il dirigente.

+29,4% nei primi quattro mesi del 2023

Nel mercato auto a privati, Dacia ha registrato una crescita del 29,4% ed è stato il brand più venduto con 28.913 immatricolazioni e una quota di mercato pari al 9,7%. In generale, la sua attuale gamma di vetture – costituita da Sandero, Duster, Jogger e Spring – si è portata a casa dei numeri molto interessanti.

Ad esempio, la Dacia Sandero si è piazzata al primo posto nella classifica delle auto straniere più vendute nel mercato a privati tra gennaio e aprile di quest’anno con 15.235 unità vendute.