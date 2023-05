Dacia Extreme: caratteristiche, prestazioni e costi delle nuove versioni

Dacia presenta la nuova gamma Extreme, una serie di versioni dedicate ai suoi modelli SUV e crossover: Duster, Sandero Stepway, Jogger e Spring. Si tratta di allestimenti al vertice della gamma, che offrono dotazioni esclusive e un look distintivo, ispirato al mondo outdoor e avventuroso. Vediamo quali sono le caratteristiche, le prestazioni e i costi delle nuove versioni Extreme.

Dacia Extreme: ecco la nuova gamma

La gamma Extreme si contraddistingue per alcuni elementi estetici che le conferiscono un’immagine più ricercata e originale. Tra questi, spiccano le finiture color rame su calotte degli specchietti retrovisori, coprimozzo, logo Dacia posteriore e altri dettagli di design. Anche all’interno dell’abitacolo si ritrovano dei tocchi di rame, così come i motivi topografici che decorano i tappetini di gomma e i sedili.

I sedili sono rivestiti di un tessuto grigio MicroCloud, simile al velluto e pensato per essere resistente e facile da pulire. Questo materiale ricopre anche i pannelli porta e la plancia delle Sandero Stepway Extreme e Jogger Extreme. Il volante è in pelle TEP e i vetri posteriori e il lunotto sono scuri.

Le versioni Extreme sono disponibili con diverse tinte specifiche, come la Verde Oxide delle Sandero Stepway, Jogger e Duster o il Blu Ardesia della Spring. I cerchi in lega hanno una finitura nero lucido e sono da 16 pollici per tutti i modelli, tranne la Duster che monta dei 17 pollici.

A livello di dotazioni, le versioni Extreme offrono di serie il climatizzatore automatico, la videocamera di retromarcia, il sistema keyless entry e il sistema Extended Grip per le Sandero Stepway Extreme e Jogger Extreme. Quest’ultimo adatta il funzionamento dell’Esp e del controllo di trazione per garantire una maggiore aderenza su fango e terreni accidentati.

A livello di motorizzazioni, le versioni Extreme sono disponibili con tutti i propulsori della gamma Dacia, a eccezione del 1.0 TCe da 90 CV. Si va dal 1.0 TCe GPL ECO-G da 100 CV al 1.3 TCe FAP da 150 CV con cambio automatico EDC per la Duster; dal 1.0 TCe GPL ECO-G da 100 CV al 1.5 Blue dCi da 115 CV per la Sandero Stepway; dal 1.0 TCe GPL ECO-G da 100 CV alla Hybrid da 140 CV per la Jogger; dalla Electric da 45 CV alla Electric da 65 CV per la Spring.

I prezzi delle versioni Extreme partono da 17.800 euro per la Sandero Stepway Extreme ECO-G 100, da 21.500 euro per la Jogger Extreme ECO-G 100 a sette posti, da 21.550 euro per la Duster Extreme ECO-G 100 e da 23.200 euro (16.200 con incentivi nazionali) per la Spring Electric 65.