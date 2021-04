Cupra Priority: il servizio digitale di personalizzazione e consegna rapida

Sul mercato italiano è disponibile Cupra Priority, il nuovo servizio digitale di personalizzazione e consegna rapida che fortifica il rapporto tra i clienti del club Cupra Tribe, le concessionarie Cupra Garage e la figura del Cupra Master. L’obiettivo di questo servizio è la massima trasparenza per il nuovo brand spagnolo, oltre alla più completa fidelizzazione da parte del cliente.

Massimo 30 giorni dall’ordine alla consegna

Nello specifico, il servizio Cupra Priority prevede la completa digitalizzazione del processo di acquisto, il periodo massimo di trenta giorni per la consegna e, soprattutto, il sistema di tracciamento dall’ordine alla consegna. Il manager Herbert Steiner, responsabile del settore Produzione & Logistica, ha dichiarato che “Cupra Priority ci consente di rendere l’intero processo di acquisto più trasparente e affidabile, dall’ordine alla consegna. Questo servizio garantirà la pronta consegna dei modelli personalizzati Cupra, senza compromettere il regolare flusso di produzione dei nostri stabilimenti. Con questo vogliamo contribuire a migliorare la soddisfazione del cliente e supportare la nostra rete di concessionari”.

Dedicato alla Cupra Formentor e-Hybrid

Il nuovo servizio Cupra Priority è al momento disponibile per la nuova SUV coupé Cupra Formentor e-Hybrid a propulsione ibrida Plug-In, in vendita da 37.750 euro nella configurazione standard da 204 CV di potenza complessiva. Tuttavia, la relativa gamma prevede anche la più sportiva declinazione VZ da 245 CV di potenza complessiva che costa 50.500 euro, con la dotazione di serie completa di tetto panoramico a scorrimento elettrico, volante racing con il pulsante di avviamento e selezione della modalità Cupra, sedili sportivi avvolgenti in pelle di colore nero, portellone elettrico con il sistema handsfree, Top View Camera, volante riscaldabile e Safe&Driving Pack XL con i dispositivi Side assist, Exit assist, Exit warning, Travel assist, Traffic jam assist, Lane assist plus ed Emergency assist.