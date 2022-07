Cupra annuncia la disponibilità sul nostro mercato italiano per il nuovo allestimento della hatchback, esclusivo per la carrozzeria 5 porte. Svelata recentemente a Terramar in occasione dell’evento “The Unstoppable Impulse”, la nuova Cupra Leon VZ Carbon ha un prezzo che parte da 47.800 euro per la versione ibrida plug-in.

Cupra Leon VZ Carbon: interni racing

All’interno della Cupra Leon VZ Carbon si respira un’aria puramente racing con i sedili CUP Bucket Sabelt in pelle nera o blu Petrolio, che garantiscono una seduta più bassa e più contenuta. La plancia, sempre disponibile in nero o blu Petrolio, sfoggia sofisticate ed eleganti cuciture in rame e davanti al guidatore si trova il volante Cupra Racing.

Il pacchetto estetico esterno della Cupra Leon VZ Carbon

Fuori si distingue per lo spoiler posteriore in fibra di carbonio, anch’esso color rame, le minigonne laterali in Dark Aluminium e le calotte degli specchietti in fibra di carbonio verniciate in color rame. I cerchi in lega esaltano il profilo di questa serie speciale Cupra Leon, con un diametro da 19 pollici con inserti nella medesima finitura.

Cupra Leon VZ Carbon: l e motorizzazioni

Dal punto di vista meccanico questo nuovo allestimento è abbinabile alle motorizzazioni turbo benzina 2.0 TSI 300 CV DSG e 2.0 TSI 245 CV DSG, oltre alla versione ibrida plug-in 1.4 e-Hybrid 245 CV DSG.

Le altre novità per la gamma Cupra

Oltre al nuovo allestimento per la Leon Cupra VZ 5 porte il marchio spangolo introduce anche altre novità per la sua gamma. L’offerta degli equipaggiamenti di serie per Cupra Leon viene arricchita con l’introduzione del sistema di navigazione da 12”, oltre al CUPRA Member Box. Mentre per tutta la gamma dotata di motorizzazioni e-HYBRID è ora di serie anche il cavo di ricarica da 10 A e spina Schuko.

Come assessori in optional è inoltre introdotto il volante racing Cupra per la versione con motore 2.0 TSI 245 CV DSG a 745 euro. E ancora i cerchi in lega PUW, PYC e PYD sono ora disponibili sia per CUPRA Leon 5 porte e CUPRA Leon Sportstourer con motorizzazione e-HYBRID 204 CV DSG. E infine, il colore carrozzeria Rosso Intenso (E1E1) non è più disponibile in Italia.