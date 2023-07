Cupra Leon, Formentor e Born: debutta il model year 2024 [FOTO]

Cupra ha reso noto l’aggiornamento dei listini della sua gamma con l’arrivo del model year 2024. Le novità più importanti riguardano l’aggiornamento delle specifiche e delle opzioni disponibili per le Cupra Formentor e Born, con cambiamenti anche per le opzioni di motore per la Leon.

Per il modello 2024, l’offerta di opzioni extra per la Formentor è stato il punto focale dell’aggiornamento. Si sottolinea l’inserimento degli pneumatici per tutte le stagioni di serie su cerchi in lega da 18” e la medesima opzione anche per i cerchi in lega da 18” 38/1 e 38/2.

Tra gli optional aggiuntivi per la versione VZ spiccano i sedili avvolgenti in Dinamica con inserti in pelle marrone scuro e l’impianto di scarico Akrapovic nella versione con motore TSI da 2 litri da 310 CV, trazione integrale 4Drive e cambio DSG. Inoltre, l’impianto audio BeatsAudio è ora disponibile anche per le versioni e-HYBRID.

Novità anche per Leon e Born

Per quanto riguarda la Cupra Leon, una delle opzioni più desiderate – la TSI 2.0 DSG da 245 CV – è stata reintrodotta. Questa variante, insieme al TDI 2.0 150 CV e all’Hybrid 1.5 recentemente lanciati, completa la gamma del modello ad alte prestazioni del marchio spagnolo.

L’offerta per la Leon è stata semplificata: le versioni VZ e VZ Carbon saranno riservate esclusivamente per i motori con potenza superiore a 204 CV. È stato introdotto il nuovo Design Pack Extreme, specifico per il mercato italiano, che include cerchi Copper da 18”, minigonne laterali Cupra, spoiler nero sul tetto, pedaliera in alluminio e calotte degli specchietti retrovisori esterni in fibra di carbonio.

Il Design Pack Extreme sarà disponibile per tutte le versioni con cambio automatico DSG, sia cinque porte che Sportstourer, con l’eccezione delle versioni VZ e VZ Carbon. In aggiunta, il gancio traino elettrico opzionale è ora disponibile anche per la Cupra Leon a cinque porte (esclusi i motori e-HYBRID e TSI 2.0 da 245 CV).

Infine, la Cupra Born 2024 sarà prodotta a partire dalla 32ª settimana di produzione del 2023. L’equipaggiamento standard è stato potenziato con l’aggiunta di due altoparlanti supplementari nelle portiere posteriori con diametro di 168 mm.