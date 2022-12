Cupra Ateca e Formentor Tribe Edition: prezzo da 49.850 euro

Cupra continua ad aggiornare la sua gamma e presenta le varianti Tribe Edition di Ateca e Formentor. Si tratta di versioni più caratterizzate esteticamente e con una lista d’accessori di serie ancora più corposa.

Cupra Ateca Tribe Edition: dotazione top ed un motore da 300 CV

La Cupra Ateca Tribe Edition è disponibile con un solo motore decisamente performante: il 2.0 TSI da 300 CV accoppiato al cambio a doppia frizione DSG, e capace di erogare tutta la sua potenza attraverso la trazione integrale 4Drive. Proposta con un prezzo di 58.800 euro, si distingue esteticamente per la livrea Nero Midnight, il lettering Cupra di colore nero, le pinze dei freni Brembo, ed i cerchi in lega Supreme Copper da 20 pollici. Inoltre, arricchisce l’interno con i sedili anteriori sportivi Dinamica, mediante l’impianto audio Beats, con la regolazione elettrica del sedile conducente, dotato di funzione memory, e tramite il doppio fondo nel vano bagagli.

Tre motori per la Formentor Tribe Edition

A differenza della Cupra Ateca, la Formentor Tribe Edition è proposta con ben 3 unità, quindi offre una scelta più ampia a livello di motorizzazioni. Oltre al 2.0 TSI da 245 CV, abbinato alla sola trazione anteriore, ed al cambio DSG, può essere scelta con il 2.0 TSI da 310 CV. Questo motore lavora in sinergia con la trasmissione DSG, ed eroga la potenza mediante la trazione integrale. Inoltre, nell’offerta della Formentor Tribe Edition spicca la power unit ibrida dalla cavalleria complessiva di 245 CV, in cui la componente elettrica è associata a quella termica rappresentata dal 1.4 turbo benzina. I prezzi partono dai 49.850 euro della 2.0 TSI da 245 CV ed arrivano ai 54.500 euro della variante a benzina più potente.

La base della Formentor Tribe Edition è la Formentor VZ

Entrando più nello specifico in merito alla Cupra Formentor Tribe Edition, bisogna dire che è stata sviluppata partendo dalla Formentor VZ. Rispetto a quest’ultima, la dotazione di serie si arricchisce delle livree Grigio Scogliera e Nero Midnight, attraverso la griglia anteriore e le modanature Black Matt, un colorazione ripresa anche per i passaruota e le cover dei retrovisori esterni. Inoltre, sfoggia un lettering Cupra nero, indossa cerchi in lega Exclusive da 19 pollici Sport Black Matt, e nell’abitacolo mette in mostra la pedaliera in dark Alluminium, ed i sedili anteriori sportivi Dinamica.