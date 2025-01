Le auto elettriche (EV) in Giappone hanno registrato un crollo delle vendite nel 2024, con una contrazione del 33% rispetto all’anno precedente. Con appena 59.736 unità vendute, gli EV rappresentano meno del 2% delle vendite totali di veicoli nel Paese, un dato che contrasta nettamente con la crescita globale del settore. Questo segna il primo calo significativo delle vendite di EV in Giappone negli ultimi quattro anni.

Difficoltà per molti costruttori giapponesi

Tra i produttori locali, Nissan, leader nel mercato giapponese degli EV, ha subito un drastico calo del 44%, con sole 30.749 unità vendute, il dato più basso dal 2021. Anche Toyota, pur avendo incrementato del 10% le vendite del modello bZ4X, ha registrato un calo complessivo del 30%. La situazione è ancora più critica per Mitsubishi Motors, che ha subito un calo del 64%, mentre Honda ha cessato la produzione della Honda e senza annunciare un modello successore.

Le ragioni di questa contrazione sono molteplici. In primo luogo, i veicoli ibridi continuano a dominare le preferenze dei consumatori giapponesi, grazie alla loro efficienza nei consumi e ai costi più accessibili rispetto agli EV. Inoltre, la limitata infrastruttura di ricarica costituisce un ulteriore ostacolo per gli automobilisti che valutano il passaggio all’elettrico.

Auto elettriche: l’avanzata della Cina

In questo scenario, i produttori stranieri stanno trovando spazio per crescere. Il colosso cinese BYD ha visto un incremento delle vendite del 54%, trainato dal successo di modelli come la berlina Seal e il Dolphin EV, quest’ultimo offerto a un prezzo competitivo di 2,99 milioni di yen. Anche Hyundai ha registrato una crescita del 24%, grazie alla popolarità della Ioniq 5 e ai piani per lanciare un EV compatto ed economico in futuro.

Questi dati riflettono un cambiamento significativo nel panorama automobilistico giapponese, dove i produttori locali stanno perdendo terreno in un mercato sempre più competitivo. Per rilanciare il settore, diventa fondamentale investire in infrastrutture di ricarica e sviluppare modelli EV più accessibili, rispondendo così alle esigenze di un mercato in evoluzione.