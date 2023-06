CrazyRun 11: ecco come è andata la corsa più folle d’Italia con Elena Berlato di Ma-Fra [VIDEO]

La CrazyRun è un evento che mette alla prova l’intuito, l’abilità e la passione dei partecipanti, che devono affrontare un percorso di regolarità a tappe all’interno del territorio italiano, seguendo solo gli indizi forniti dagli organizzatori. L’obiettivo non è la velocità, ma il divertimento e l’avventura. La CrazyRun 11 si è svolta il 25-26-27 maggio 2023 a Stresa, sul Lago Maggiore, coinvolgendo oltre 90 team con le loro auto più o meno pazze. Si sono viste infatti supercar moderne, auto d’epoca, auto elaborate e auto travestite a tema.

CrazyRun 11: il racconto dell’evento nel video di Matteo Torrisi Officina del pilota

Il video che vi proponiamo, realizzato dal canale YouTube Matteo Torrisi Officina del pilota, con grande portagonista Elena Berlato testimonial di Ma-Fra, ci mostra alcuni momenti salienti dell’evento, che ha visto i partecipanti sfrecciare lungo le strade tra paesaggi mozzafiato e mete esclusive. Il punto di partenza e di arrivo è stato il Crazy Village a Stresa. Ogni tappa era accompagnata da una prova speciale o da una sorpresa per i concorrenti. La CrazyRun 11 ha premiato non solo il team vincitore della classifica generale, ma anche i team che si sono distinti per follia, estetica, travestimento e spirito crazy. Tra le auto presenti c’erano Ferrari, Lamborghini, Porsche, Maserati, Audi, BMW, Mercedes, Lotus, Alpine e molte altre.