La Corvette Stingray si veste da Cadillac con il tuning di Competition Carbon

Il tuner statunitense Competition Carbon, specializzato in Corvette e Lamborghini, ha annunciato di trasformare l’attuale Chevrolet Corvette Stingray nella supercar Cadillac a motore centrale mai creata dal brand di lusso d’Oltreoceano.

Questo tuning radicale sarà svelato al SEMA 2022 e consiste in un sofisticato ed elaborato bodykit per la Corvette che trasforma completamente il suo aspetto. Dai render rilasciati sembra che le porte e il tetto siano le uniche parti originali conservate.

Design Cadillac

L’auto è soprannominata “C120R” in occasione del 120esimo anniversario di Cadillac, che si compierà il prossimo anno, e cattura immediatamente l’attenzione con un paraurti anteriore dall’aspetto nitido che include luci diurne a LED verticali e uno splitter in fibra di carbonio. La carrozzeria sfoggia anche nuove prese d’aria e un cofano distintivo dalle linee più aerodinamiche.

Non passano inosservati gli esclusivi passaruota anteriori che ospitano nuove ruote con cerchi dedicati. Competition Carbon ha anche sviluppato minigonne laterali più vistose e ha sostituito le prese d’aria laterali standard della Corvette con un design più semplice.

Competition Carbon offrirà il suo tuning della Corvette C8 con due opzioni di copertura del motore, una delle quali include un’enorme presa sul tetto per favorire il raffreddamento della meccanica. Altre caratteristiche chiave del design rivisto includono luci posteriori a LED verticali, un’ala posteriore regolabile (con un sistema idraulico), terminali di scarico quadrupli e un diffusore in fibra di carbonio. Per tutte le nuove appendici aerodinamiche Competition Carbon ha utilizzato la resina SLA modellata attraverso la moderna tecnica di stampa in 3D.

Nuove versioni in futuro

Non sono stati annunciati dettagli sui prezzi, né le specifiche meccaniche, ma il tuner nordamericano ha rivelato che sta lavorando per inserire un motore V12 in una versione roadster dell’auto per il SEMA del 2023.