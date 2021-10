Corvette: in Finlandia è in vendita un esemplare unico

La Corvette è nell’immaginario collettivo una sportiva dura e pura, l’alter ego USA delle blasonate supercar europee, ma non tutti gli esemplari sono uguali, ce n’è uno in Finlandia dall’aspetto quantomeno caratteristico, è in vendita, e ad ha ricevuto un nome tutto suo.

Si chiama Corvette Musai e tiene fede alla nuova denominazione

Grazie ad un frontale che unisce il cofano oversize ad una calandra che non immaginerebbe nemmeno il più stravagante dei designer BMW, la Corvette Musai rispetta in pieno il suo soprannome, ma anche il tetto che termina in maniera piuttosto netto contribuisce ad esaltarne il carattere, così come il bagagliaio che enfatizza le pinne posteriori.

La porta a spasso un V8 5.7

Strano incrocio tra una batmobile ed una “Vette”, la Musai è spinta dal più classico dei motori americani, un V8, che ha una cilindrata di 5,7 litri, ma è chiaro che, essendo datato 1977, non può essere lontanamente paragonabile per potenza a quelli odierni. Inoltre, si trova a dover muovere un corpo vettura appesantito dalle tante modifiche che non sono ancora terminate.

Una one-off in vendita per 20.000 euro

Questa one-off che può piacere o meno, ma che certo non difetta di personalità, è in vendita su Facebook al prezzo di 20.000 euro. Qualcuno alla ricerca di un mezzo unico con cui farsi notare potrebbe farci un pensierino, ma è decisamente difficile che in futuro possa avere un valore collezionistico.