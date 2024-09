Continental Winter Contact S: sportività per l’inverno

Continental WinterContact 8 S è un nuovo pneumatico auto ad alte prestazioni pensato per i mesi più freddi dell’anno. Gli ingegneri Continental hanno sviluppato soluzioni interessanti come la nuova mescola e il design “multitasking” del battistrada direzionale che consentono di soddisfare i più alti requisiti di aderenza su strade asciutte, bagnate e innevate.

Ottiene la certificazione B

Oltre a rispondere alle esigenze di una guida reattiva e sportiva, il nuovo Continental WinterContact 8 S ottiene anche ottimi risultati in termini di sostenibilità: vanta infatti la classificazione B dell’etichetta europea degli pneumatici per la sua bassa resistenza al rotolamento, un fattore importante per massimizzare l’autonomia delle auto elettriche e ridurre il consumo di carburante dei modelli con motore termico. Il prodotto rivendica la classificazione B anche per gli spazi di frenata, un risultato ottimo per uno pneumatico invernale, sinonimo di alte prestazioni in termini di sicurezza su strade bagnate.

Il nuovo Continental nasce per l’inverno

Nello sviluppare il disegno del battistrada, i tecnici Continental si sono concentrati su una combinazione di lamelle e tasselli che permette allo pneumatico di trasferire alla strada forze longitudinali e laterali di grande intensità. Inoltre, le lunghe lamelle aggiuntive forniscono bordi di presa extra. Gli angoli di quest’ultime e dei tasselli del battistrada sono stati sviluppati per soddisfare i più severi requisiti di manovrabilità richiesti dalle vetture sportive: ad esempio, le scanalature a zigzag nel battistrada e i tasselli indipendenti delle spalle conferiscono allo pneumatico una buona aderenza sulle strade innevate, mentre i tasselli del battistrada più robusti offrono il massimo livello di stabilità per un handling preciso su superfici asciutte e bagnate.

Alcuni elementi sono quindi progettati per offrire prestazioni sicure su strade invernali, mentre altri si concentrano sulla performance sportiva. Quando si guida su strade bagnate, le scanalature del battistrada, che sono posizionate sia longitudinalmente che diagonalmente rispetto alla direzione di marcia, raccolgono e disperdono rapidamente l’acqua. Anche la fanghiglia e la neve fresca vengono espulse efficacemente grazie a questa tecnologia. Ecco perché gli stessi tecnici Continental parlano di un “disegno del battistrada multitasking“.

Continental utilizza una mescola di silice di ultima generazione per il battistrada in grado di offrire ulteriore grip su tutte le superfici, asciutte o bagnate, ridurre efficacemente la resistenza al rotolamento e assicurare un alto grado di flessibilità alle temperature invernali per mantenere il battistrada morbido e quindi performante. Il WinterContact 8 S garantisce prestazioni superiori rispetto al suo predecessore nella frenata e nella maneggevolezza sull’asciutto e sul bagnato, vantando al tempo stesso una rumorosità ancora più bassa.