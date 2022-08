Continental: in autunno arriverà il PremiumContact 7

Un nuovo lancio è nell’aria in Casa Continental, precisamente quello del PremiumContact 7, che andrà a sostituire nella gamma di proposte del Brand il PremiumContact 6.

Nello specifico, per poter acquistare il nuovo pneumatico di Continental, che risponde al nome di PremiumContact 7, bisognerà attendere l’autunno. Forte di nuove tecnologie, e di un upgrade nel design, lo pneumatico in questione si annuncia migliore del PremiumContact 6 a livello di maneggevolezza, frenata e comfort di guida. Inoltre, nel corso dello sviluppo della nuova generazione, gli uomini del famoso Marchio di pneumatici hanno lavorato con l’obiettivo di incrementare al massimo la sicurezza per ogni tipologia di guida.

C’è grande aspettativa da parte degli esperti del settore per il Continental PremiumContact 7, considerato che il PremiumContact 6 ha avuto valutazioni piuttosto lusinghiere. Infatti, i test sugli pneumatici estivi del 2022 effettuato da ADAC, OAMTC e TCS, vede il PremiumContact 6 come primo classificato, ripetendo il successo dell’anno precedente. Inoltre, Auto Zeitung gli ha riservato una valutazione che non lascia dubbi sulle sue caratteristiche, definendolo “altamente raccomandato” nel test riguardante gli pneumatici estivi del 2021.

Un lancio quasi completo nelle misure

Dall’autunno Continental PremiumContact 7 potrà coprire un’ampia gamma di veicoli con le misure disponibili in fase di lancio. Inoltre, potrà ripartire dai risultati del modello precedente, per ambire a diventare un nuovo riferimento nella categoria degli pneumatici estivi. Nel tempo la concorrenza cresce e diventa sempre più agguerrita, le mescole si evolvono e vengono trovate nuove soluzioni tecniche per migliorare la durata degli pneumatici e le prestazioni nel tempo. Così, Continental è sempre sul pezzo, lavora duramente per assicurare alla propria clientela dei prodotti all’altezza della reputazione del Brand. Inoltre, con tipologie di gomme diverse in gamma, concentrarsi su uno pneumatico da asciutto con le caratteristiche del PremiumContact 7 è una sfida ambiziosa, soprattutto quando l’intento è quello di migliorare un prodotto quale il PremiumContact 6.