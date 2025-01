Renault Clio e Toyota Yaris si contendono la leadership nel competitivo segmento B, una categoria chiave per il mercato italiano delle berline, che rappresenta il 20,7% delle vendite complessive nel 2024. Con 327.160 unità immatricolate lo scorso anno, la Clio si posiziona al secondo posto con 35.809 unità vendute, mentre la Yaris occupa la quarta posizione con 32.294 immatricolazioni.

Due regine del segmento B

Analizzando le dimensioni Renault Clio, l’auto misura 4.053 mm in lunghezza, 1.988 mm in larghezza e 1.439 mm in altezza, con un passo di 2.583 mm e un bagagliaio dalla capacità di 391 litri. La dimensioni Toyota Yaris, invece, sono più compatte: 3.940 mm di lunghezza, 1.745 mm di larghezza e 1.470 mm di altezza, con un passo di 2.560 mm e un bagagliaio da 286 litri. La Clio, dunque, si distingue per maggiore spazio interno e capacità di carico.

Dal punto di vista estetico, la Renault Clio ha subito un restyling nel 2023, con fari orizzontali e luci diurne a LED a forma di freccia, oltre a un paraurti e una calandra dal design ispirato al motorsport. La Toyota Yaris, invece, mantiene linee tondeggianti e una griglia frontale prominente, senza cambiamenti significativi rispetto al modello lanciato nel 2020.

Negli interni, la Clio si fa notare per una dotazione tecnologica avanzata, con strumentazione digitale disponibile in versioni da 7 o 10 pollici e il sistema multimediale Renault EASY LINK con schermo fino a 9,3 pollici. Inoltre, utilizza materiali sostenibili come il tessuto TEP. La Yaris, invece, offre una strumentazione digitale con schermi da 7 o 12,3 pollici e un sistema infotainment con display fino a 10,5 pollici, rimanendo fedele alla praticità tipica del marchio giapponese.

Motori e prezzi di Renault Clio e Toyota Yaris

Per quanto riguarda i motori Renault Clio, la gamma è molto diversificata: sono disponibili versioni benzina, diesel, GPL e una variante Full Hybrid con una potenza complessiva di 145 CV. I motori Toyota Yaris, invece, si concentrano esclusivamente su propulsori Full Hybrid, con due opzioni da 116 CV e 130 CV.

Infine, analizzando i prezzi Renault Clio e prezzi Toyota Yaris, si nota una differenza significativa: la Clio parte da 19.000 euro, mentre la Yaris ha un prezzo base di 24.550 euro. Questo divario potrebbe giocare un ruolo cruciale nella scelta degli acquirenti, considerando le caratteristiche offerte dai due modelli.