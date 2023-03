Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023: tutte le informazioni per essere presenti

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este Public Day vi consentirà di essere presenti alla sfilata di tutte le auto del Concorso d’Eleganza, ma l’edizione 2023 ha organizzato un programma che oltre al rombo dei motori e alla bellezza dei modelli presenti, prevede intrattenimenti musicali e manifestazioni piene di passione.

Come è strutturato l’evento

Come sempre tutto avrà inizio con l’ormai tradizionale Prelude Tour, che quest’anno prevede anche la presenza all’autodromo di Monza. Le auto arriveranno al porto di Cernobbio nel tardo pomeriggio del 18 maggio e saranno esposte al pubblico. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, in auge dal lontano 1929, ospita anche Amici&Automobili – Wheels&Weisswürscht, noto a molti per le sue origini di Monaco, che porterà un assaggio di Baviera al Concorso, nella giornata di sabato 20 maggio, sempre nel parco di Villa Erba. Qui verranno celebrati veicoli di tutti i tipi e i modelli di tutte le marche portati da club e comunità automobilistiche di tutto il mondo riceveranno un caloroso benvenuto.

Le categorie in gara e l’esposizione del BMW Group

Saranno otto le categorie che animeranno la passione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este: “A Century of the 24 Hours of Le Mans”, “The Fast and The Formal”, “Grande Vitesse”, “Incredible India”, “Porsche at 75”, “Granturismo, Made in Italy look e Here Comes the Sun” e “Best in Show”, ma sono previsti anche altri premi come la Coppa d’Oro assegnata dal voto del pubblico e il trofeo “il canto del motore”, scelto dalla giuria di BMW Group Classic con la presenza del brand ambassador e cantante lirico Jonas Kaufmann. Bmw Group coglierà l’occasione prestigiosa per presentare domenica 21 maggio alcune esclusive novità, tra queste un modelllo M, una MINI Cooper SE Cabrio e uno scooter elettrico di BMW Motorrad. A parte verrà organizzata dal Gruppo tedesco la presentazione di un nuovo modello M Performance completamente elettrico della BMW Serie 7, che sarà esposto in un’esclusiva livrea bicolore.

Biglietti e prezzi

Sabato 20 e domenica 21 il Concorso d’Eleganza Villa d’Este aprirà le prorte al pubblico, presso villa Erba. Sabato 20 maggio il biglietto di ingresso sarà gratuito per visitare l’evento Amici & Automobili, mentre domenica 21 maggio i biglietti avranno un costo a partire da 19 euro per assistere dal vivo a esposizone e sfilata delle auto che partecipano al concorso. Per acquistare i biglietti è possibile collegarsi alla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’evento (https://www.concorsodeleganzavilladeste.com)