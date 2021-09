Con la Mustang sfida una Charger, ma è la Polizia… [Video]

Dagli Stati Uniti, ogni tanto, arrivano dei video di gare stradali, nate dopo che uno dei conducenti lancia il guanto di sfida al potenziale rivale, scelto a caso. La pratica è poco edificante e pericolosa, inoltre può avere molte implicazioni negative, non ultima quella di trovarsi un poliziotto dall’altra parte. Questo è ciò che è successo al proprietario di una Ford Mustang, a Los Angeles.

Il tizio, forse perché annoiato a bordo della sua muscle car, cerca un po’ di adrenalina, invitando al duello l’uomo al volante di una Dodge Charger. Purtroppo per lui, è un agente delle forze dell’ordine con un’auto “in borghese” che, una volta provocato, si fa riconoscere ed accende immeditamente i lampeggianti. Così la corsa finisce prima di iniziare.

Il bellicoso conducente della Ford Mustang, quasi per farsi perdonare, continua la sua marcia a ritmo molto blando. Un modo per cercare di alleggerire la sua posizione, nella speranza di farla configurare come l’atteggiamento di un buontempone. Ma non credo che il poliziotto l’abbia bevuta. Non sappiamo come sia finita la storia, però una cosa è certa: la gara non ha preso forma. Meglio così, perché le strade e le autostrade non sono piste e la sicurezza degli altri utenti della strada va sempre tutelata.