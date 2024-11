Le compatte di Hyundai: tutto su i10, i20, i30 e Bayon, in attesa di INSTER

La gamma di auto compatte, pratiche e funzionali, ma anche confortevoli e ricche di tecnologia fornite da Hyundai è molto ampia. Il colosso coreano – paese che sta conquistando il mondo con la Korean Wave – è in grado di rispondere alle esigenze di tutti i clienti europei, con vetture dal carattere forte, dal look dinamico e dalle dotazioni complete. Basta guardare cosa offrono le varie i10, i20, i30, Bayon e prossimamente INSTER per capire che Hyundai ha studiato una soluzione per la mobilità quotidiana forte e coraggiosa.

Hyundai i10, anima da città

Per la mobilità urbana Hyundai ha tantissime soluzioni da offrire, una delle quali è la i10, citycar che ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento lo scorso anno. Esteticamente la combatta asiatica sfoggia un look accattivante, grazie a luci diurne anteriori a LED (DRL) integrate nella grande griglia frontale che presenta un nuovo design a nido d’ape, mentre i gruppi ottici posteriori (sempre a LED) realizzano adesso una forma ad “H” sulla linea orizzontale del portellone. Salendo a bordo, le nuove tecnologie disponibili includono di serie il navigatore touch da 8’’ e un display LCD nel quadro strumenti con TFT a colori da 4,2 pollici, porte USB C sia all’anteriore che al posteriore, il sistema eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G, e aggiornamenti delle mappe Over The Air. Ovviamente non mancano il comfort e l’abitabilità per 5 passeggeri, caratteristiche già note in passato.

Le dimensioni:

Lunghezza: 3,67 metri;

Larghezza: 1,68 metri;

Altezza: 1,48 metri;

Passo: 2,42 metri;

Bagagliaio: 252 – 1.050 litri.

L’allestimento di ingresso per la i10 è il Connectline, che si caratterizza per un equipaggiamento di sicurezza e connettività molto ricco. Fra i contenuti di serie sono infatti inclusi il Sistema di navigazione con display touchscreen da 8” con connettività Apple CarPlay e Android Auto (il sistema è anche connesso, e permette quindi servizi Live, la telematica Bluelink e gli aggiornamenti OTA), la Strumentazione LCD con Cluster TFT centrale da 4.2″, e numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) della famiglia Hyundai SmartSense, come il Sistema di assistenza anti-collisione frontale (veicoli, pedoni e cicli), il mantenimento attivo della corsia, il Cruise control e tanto altro. Presenti anche i sensori di parcheggio posteriori e la retrocamera, il climatizzatore e il sistema anti abbandono (Rear Occupant Alert) per non dimenticare bambini, animali o oggetti a bordo.

L’allestimento Prime si presenta ancora più ampio di dotazioni rispetto al precedente, perché la vettura viene arricchita ulteriormente con climatizzatore automatico, caricatore wireless per smartphone, gli specchietti esterni ripiegabili elettricamente, i cerchi in lega da 16’’, i vetri posteriori oscurati, i fari posteriori a LED e le luci ambiente. Infine, l’allestimento N Line, prende ispirazione dai modelli ad alte prestazioni del marchio, e rispetto alla Connectline aggiunge elementi di design ispirati al motorsport, come: paraurti e una firma luminosa sportivi, cerchi in lega da 16’’ con design dedicato, interni con dettagli N Line e pedaliera dalle finiture in metallo. Anche in questo caso le luci posteriori sono a LED.

I motori a disposizione della Hyundai i10 sono: il 1.0 MPI da 63 CV, con trasmissione manuale o automatica, il 1.0 TGDI da 90 CV (disponibile solo su N Line) e il 1.0 GPL (bifuel benzina-GPL) da 61 CV e cambio manuale a cinque rapporti. I prezzi partono da 17.900 euro per la 1.0 MPI Connectline, che salgono a 19.150 per la Prime e a 19.900 per la N Line.

Hyundai i20, audace e grintosa

Una segmento B audace, grintosa e capace di distinguersi dalla massa. Questo è il breve identikit della Hyundai i20, una vettura che ha fascino da vendere. La hatchback è una perfetta soluzione per tutti i giorni e per chi cerca un’alleata per sgusciare nel traffico cittadino. Lanciata con un facelift nelle seconda metà dello scorso anno, la i20 si presenta con un look carismatico grazie al paraurti anteriore e alla griglia del radiatore che sono stati ridisegnati per avere una linea più sportiva e armoniosa. Anche al retro il design è stato revisionato con un nuovo paraurti e dei gruppi ottici più graffianti. Inediti anche i cerchi in lega da 16 e 17 pollici. Come vernici per la carrozzeria fanno capolino delle opzioni particolari come il Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl e Meta Blue Pearl, ed è disponibile anche il tetto a contrasto in colore nero.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,06 metri;

Larghezza: 1,77 metri;

Altezza: 1,44/45 metri;

Passo: 2,58 metri;

Bagagliaio: 352 – 1.165 litri.

A bordo lo stile si sposa con la praticità, la modernità e i comfort che un’auto attuale sa offrire al grande pubblico. Dunque, non mancano le USB di tipo C, l’eCall di seconda generazione basato sulla rete 4G e gli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA). Come nella versione precedente ci sono elementi vitali come il cluster digitale da 10.25’’ e lo schermo touchscreen per l’infotainment (anch’esso da 10,25 pollici) che presenta la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, il caricatore wireless per gli smartphone e l’ultimo aggiornamento dei servizi telematici Bluelink.

A livello di motorizzazioni la Hyundai i20 conta su un propulsore 1.0 T-GDi da 100 CV a benzina, o sulla sua versione mild hybrid a 48 volt da 100 CV. In alternativa ci possono essere il 1.2 MPI benzina MT da 79 CV o il 1.2 GPL (bi-fuel benzina-GPL) da 78 CV.

A livello di sicurezza, la Hyundai i20 può sfoggiare dotazioni di serie che fanno parte dello Hyundai Smart Sense come:

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA): “Città”, “Extraurbano” e “Pedoni” cui viene aggiunta la funzionalità “Ciclisti”. Il sistema FCA aiuta a rilevare ed evitare potenziali collisioni in presenza di ostacoli;

(FCA): “Città”, “Extraurbano” e “Pedoni” cui viene aggiunta la funzionalità “Ciclisti”. Il sistema FCA aiuta a rilevare ed evitare potenziali collisioni in presenza di ostacoli; Lane Following Assist (LFA): assicura che il veicolo rimanga nella corsia di marcia corrente;

(LFA): assicura che il veicolo rimanga nella corsia di marcia corrente; Smart Cruise Control basato sul sistema di navigazione (NSCC): che utilizza il sistema di navigazione del veicolo per prevedere ad esempio curve o rettilinei in autostrada e regolare di conseguenza la velocità per una guida più sicura.

Per chi ricerca un temperamento ancora più sportivo c’è la i20 N Line che poggia su elementi N Line, realizzati per elevare sia l’esperienza di guida che l’appeal visivo. Questi includono i nuovi cerchi in lega da 17″, la griglia del radiatore anteriore rivisitata, i paraurti sportivi e gli inserti specifici N Line, per un look fortemente distintivo. Anche nell’abitacolo compaiono elementi specifici come le finiture in rosso, il volante esclusivo N Line in pelle traforata, il pomello del cambio in pelle personalizzato N Line e le cuciture rosse a contrasto, ai sedili sportivi con design dedicato e la pedaliera antiscivolo in alluminio.

I prezzi partono da 19.700 euro per l’allestimento Techline, 20.450 euro per Connectline, 23.500 euro per Prime e 22.500 per N Line.

Hyundai i30, versatilità al comando

La Hyundai i30 negli ultimi anni ha fatto brillare il marchio sudcoreano nel mercato, grazie a uno stile sobrio e armonico, oltre che per contenuti tecnici e tecnologici rilevanti. La nuova versione tiene alta l’asticella della qualità, continuando il percorso intrapreso dalla progenitrice, aggiungendoci un tocco in più di sicurezza, solidità e connettività. Tutte caratteristiche imprescindibili per risaltare in un segmento competitivo e agguerrito come quello della i30 che viene offerta in configurazione hatchback e station wagon.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,34 metri;

Larghezza: 1,80 metri;

Altezza: 1,46 metri;

Passo: 2,65 metri;

Bagagliaio: 395 – 1.301 litri

Con la rinnovata versione si intuisce uno schema simile a quello del passato, ma alcuni dettagli sono stati rivisti, a partire da: griglia del radiatore; paraurti anteriore e alloggiamenti dei fendinebbia ridisegnati; nuovo paraurti posteriore con un inserto che amplifica la larghezza e la presenza su strada; fanali anteriori e posteriori a LED di serie, con taglio a forma di “V”.

Anche nell’abitacolo sono stati apportati dei cambiamenti, necessari per offrire alla platea un prodotto fresco e gustoso. Questo rinnovamento si innesca da una plancia sulla quale è stata applicata una vernice speciale per che la rende più liscia e piacevole al tatto, mentre il tunnel centrale è stato verniciato in nero lucido. Gli interni neri sono abbinati a quattro diversi rivestimenti dei sedili: sola stoffa; stoffa e pelle; sola pelle; tessuto con effetto scamosciato e pelle.

Offerta nelle configurazioni a 5 porte o Wagon, la i30 è disponibile in allestimento Business e, nella configurazione a cinque porte, la nuova Hyundai i30 è declinabile anche nell’allestimento N Line, contraddistinto da dettagli estetici sportivi, legati al mondo del motorsport. In questo caso compaiono maglie della griglia anteriore e una trama a linee orizzontali rosse che decora gli interni in pelle e tessuto scamosciato. Inoltre, stati aggiunti dettagli metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali del paraurti anteriore, al pari di quelli delle minigonne.

Capitolo sicurezza, la i30 presenta di serie dispositivi della Hyundai Smart Sense, come:

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che aiuta a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé applicando una frenata di emergenza;

(FCA), che aiuta a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé applicando una frenata di emergenza; Lane Following Assist (LFA), che mantiene il veicolo sulla corsia di marcia;

Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), che avverte il conducente con avvisi acustici e visivi quando il veicolo supera il limite di velocità;

(ISLA), che avverte il conducente con avvisi acustici e visivi quando il veicolo supera il limite di velocità; Rear Occupant Alert (ROA) che segnala, quando il conducente sta per uscire, di controllare i sedili posteriori per far sì che nulla venga dimenticato in auto.

In aggiunta, i clienti possono integrare il sistema FCA con il Junction Turning, per dotare la vettura di un altro livello di sicurezza nelle svolte a sinistra agli incroci. Sempre come optional c’è anche l’Highway Driving Assist (HDA) 1.5, che conserva la distanza del veicolo da quello che precede, regola in modo automatico la velocità a seconda del limite stradale, diminuendola in caso di curve, e mantiene il veicolo nella corsia di marcia.

Prezzi a partire da 27.250 euro.

Hyundai Bayon, il SUV da città

La Hyundai Bayon è un’interessante soluzione per la mobilità urbana, poiché abbina uno stile moderno con dimensioni compatte. Il suo pubblico ideale è giovanile e dinamico, il cui habitat preferito è proprio la giungla cittadina. A livello di design la Bayon si caratterizza per le luci anteriori diurne a LED unite da una barra (sempre a LED), per formare la luminosa Seamless Horizon, e per la griglia di nuova concezione che si apre nella parte inferiore per conferire un tocco di sportività. Lateralmente il profilo a cuneo del montante C ben si amalgama con cerchi da 16 o 17’’ dal nuovo disegno. Infine, nella parte posteriore, i gruppi ottici a forma di freccia enfatizzano il dinamismo dei montanti, mentre la forma del paraurti posteriore esprime l’animo SUV.

Le dimensioni:

Lunghezza: 4,18 metri;

Larghezza: 1,77 metri;

Altezza: 1,50 metri;

Passo: 2,58 metri.

Dentro all’abitacolo si respira contemporaneità, a iniziare dal cockpit digitale e dalle funzioni di infotainment (schermo touch da 10,25’’) che sono state implementate grazie all’introduzione degli aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA). Presente anche la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Per la comodità di tutti nello spazio interno si trovano anche due porte USB-C, una anteriore e una posteriore, che facilitano la ricarica simultanea dei dispositivi tecnologici più recenti. La porta USB-A anteriore, invece, permette anche il trasferimento dei dati, consentendo ai passeggeri di collegare il proprio telefono al sistema di infotainment del veicolo. Il bagagliaio è molto pratico: 334 litri di capacità di carico per le versioni ibride, mentre le altre partono da 411. Con l’abbattimento dei sedili posteriori si arriva fino a 1.205 litri.

Le motorizzazioni a disposizione di Hyundai Bayon sono: 1.2 MPI da 79 CV, alimentato a benzina o in alternativa bi-fuel a GPL, 1.0 T-GDI a benzina da 100 CV, e l’ibrido 1.0 T-GDI 48 V da 100 CV. Quest’ultimo può essere equipaggiato con cambio manuale a sei velocità o con l’automatico DCT a sette rapporti.

Hyundai Bayon si distingue nella sua categoria anche per il lato sicurezza, che comprende:

Lane Following Assist (LFA) , che interviene per mantenere il veicolo centrato nella sua corsia;

, che interviene per mantenere il veicolo centrato nella sua corsia; Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) , che aziona i freni per evitare potenziali collisioni con auto, pedoni e ciclisti;

, che aziona i freni per evitare potenziali collisioni con auto, pedoni e ciclisti; Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC ) utilizza i dati del sistema di navigazione del veicolo per regolare autonomamente la velocità durante la guida in autostrada o superstrada;

) utilizza i dati del sistema di navigazione del veicolo per regolare autonomamente la velocità durante la guida in autostrada o superstrada; Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA ), che utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi;

), che utilizza sensori posizionati intorno alla vettura per monitorare gli angoli ciechi; Driver Attention Warning (DAW) analizza i modelli di guida per rilevare sonnolenza o distrazione;

analizza i modelli di guida per rilevare sonnolenza o distrazione; Leading Vehicle Departure Alert (LVDA), che avvisa il conducente quando il veicolo che lo precede inizia a muoversi in avanti dopo una fermata.

Prezzi a partire da 22.800 euro.

Hyundai Inster e Inster Cross: city car elettriche con un tocco d’avventura

Hyundai presenta INSTER, un nuovo SUV ultracompatto 100% elettrico progettato per la città, con un design distintivo, un’autonomia ai vertici della categoria e tecnologie avanzate. In aggiunta, viene introdotta la versione INSTER Cross, che aggiunge un tocco di avventura al modello base. INSTER si distingue per il suo design futuristico e gli interni spaziosi, racchiusi in una carrozzeria da SUV ultracompatto. Il design esterno è caratterizzato da un profilo robusto, superfici pulite ed elementi che aggiungono carattere, come i robusti parafanghi e il paraurti anteriore ispirato ai circuiti elettronici. La firma luminosa a LED e la grafica a pixel dei fari posteriori e dei paraurti contribuiscono al suo aspetto moderno.

All’interno, INSTER offre un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, un touchscreen per l’infotainment da 10,25 pollici con navigazione e una base di ricarica wireless. I sedili anteriori possono essere completamente abbattuti e ripiegati, offrendo massima versatilità, e i sedili posteriori sono scorrevoli e reclinabili. INSTER è equipaggiata con una batteria da 42 kWh di serie o una batteria Long-Range da 49 kWh opzionale. L’autonomia stimata per il modello Long-Range è di 370 km (WLTP) con una singola carica. La ricarica rapida DC da 120 kW consente di caricare la batteria dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

INSTER Cross invece si basa sul modello base aggiungendo elementi di design ispirati al mondo outdoor. I paraurti anteriori e posteriori ampi e rettangolari, i passaruota neri in rilievo e gli elementi protettivi conferiscono un aspetto più robusto e avventuroso. I cerchi in lega da 17 pollici con design dedicato, le barre portatutto sul tetto e la possibilità di aggiungere un portapacchi ampliano le possibilità di utilizzo per le gite fuoriporta. La INSTER Cross è disponibile nell’esclusivo colore Amazonas Green Matte e presenta interni con una combinazione di tessuto grigio e finiture giallo lime.

Entrambe le versioni di INSTER sono dotate di un powertrain elettrico. INSTER Cross monta una batteria da 49 kWh che garantisce un’autonomia di 360 km (WLTP in attesa di omologazione) e un motore da 115 CV. Entrambe le versioni offrono la ricarica rapida, che consente di passare dal 10 all’80% di carica in circa 30 minuti.

INSTER offre una gamma completa di tecnologie di sicurezza e assistenza alla guida, tra cui:

Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti;

con riconoscimento veicoli, pedoni e ciclisti; Sistema di mantenimento al centro della corsia;

Smart Cruise Control con funzione Stop&Go;

con funzione Stop&Go; Highway Driving Assist 1.5;

Blind Spot Collision Avoidance Assist (disponibile su Inster Cross).

In Italia è possibile prenotare INSTER da settembre, con il lancio previsto a fine anno. La produzione di INSTER Cross inizierà nei prossimi mesi, con l’arrivo in Italia previsto per la fine del primo trimestre del 2025.