Come fare inversione sul bordo di un precipizio senza morire [Video]

Nell’era social molti cercano di mettere a segno delle imprese strampalate al solo scopo di guadagnare visibilità. A volte mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri, pur di guadagnare la “fama” sulle piattaforme di condivisione più note. Uno YouTuber è diventato virale dopo aver condiviso i video di alcune manovre di guida a bassa velocità che sfidano la morte. Il suo canale, soprannominato DrivingSkill, ha cominciato ad attirare l’attenzione di molti dopo che uno dei suoi filmati è stato condiviso su Twitter, diventando subito virale.

La clip mostra l’uomo al volante di un minivan blu che esegue una manovra tra la vita e la morte in uno stretto pezzo di strada a picco sulla scogliera. Ovviamente da non imitare, come non sono da imitare i diversi video dello stesso genere presenti nel suo canale.

Uno di questi lo mostra mentre esegue un’inversione a U su una berlina nera, a cavallo di ponte senza barriere, largo appena 3 metri. Incredibile il suo sangue freddo: durante la retromarcia, con le due ruote posteriori penzolanti, il tizio trova anche il coraggio di spostarsi a piedi sull’orlo, per sollevare il parafango e posizionare una quantità sufficiente di pneumatico sull’infrastruttura, per continuare l’inversione, come se nulla fosse.

Non si capisce il senso di simili “imprese”, ma pur di avere visibilità mediatica si dimentica spesso il buon senso. Pubblicando i suoi video non vogliamo concorrere alla causa dell’irresponsabilità, ma puntiamo solo a biasimarla.