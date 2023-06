Citroën Ami for All potrà essere guidata anche dalle persone con disabilità motorie [FOTO]

Citroën ha scritto un nuovo capitolo nella storia dell’accessibilità motoria. Il marchio di Stellantis ha svelato un innovativo prototipo con il nome di Citroën Ami for All. Questa nuova versione della Ami è stata studiata con attenzione per le persone con disabilità motorie. Anche se al momento rimane un prototipo, l’aspettativa è che ben presto diventi una versione commerciale.

La casa automobilistica francese ha ripensato il suo quadriciclo leggero completamente elettrico, il quale ora offre una maggiore accessibilità grazie ad alcune modifiche interne strategiche, a comandi di guida adattabili e due diverse soluzioni di stivaggio per la sedia a rotelle.

Questa trasformazione radicale dell’EV è frutto di un’idea generata nel 2022 da un dipendente di Stellantis. Il progetto è poi stato sviluppato in collaborazione con PIMAS, un’azienda francese specializzata nelle modifiche di auto per persone con mobilità ridotta.

La portiera lato guida propone un angolo di apertura più ampio

Uno degli aspetti più rilevanti della Ami for All è la facilità di accesso per le persone paraplegiche. Il piccolo quadriciclo elettrico è dotato di un angolo di apertura della portiera lato guida più ampio, per facilitare l’ingresso nell’abitacolo. Ma le innovazioni non finiscono qui: una tavola retrattile e una cinghia permettono un passaggio indipendente dalla sedia a rotelle al sedile.

All’interno, le modifiche rendono la guida non solo possibile, ma piacevole. L’Ami for All è dotata di una leva meccanica per gestire l’acceleratore e i freni e un pomello sul volante per migliorare la presa e la manovrabilità.

Dispone anche di un portapacchi in alluminio

Il veicolo offre due diverse soluzioni di stivaggio per la sedia a rotelle. Può essere riposta nell’abitacolo utilizzando una cinghia sul vano piedi del passeggero, che mantiene le ruote in posizione, mentre la cintura di sicurezza assicura la struttura della sedia a rotelle. Se è presente un passeggero, la sedia a rotelle può essere ripiegata e fissata a un portapacchi in alluminio sul retro dell’EV.

A livello meccanico, la Citroën Ami for All conserva il singolo motore elettrico da 8 CV e la piccola batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh dell’originale Ami. Questa la rende in grado di percorrere fino a 70 km con una singola ricarica e di raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

Il particolare prototipo a zero emissioni sarà presentato all’evento Paris Autonomic 2023, che si svolgerà fino all’8 giugno.