Cirelli 3: il nuovo modello importato dalla Cina arricchisce la gamma

La Cirelli Motor Company continua a innovare il mercato italiano con l’introduzione del nuovo modello Cirelli 3. Questa azienda, specializzata nell’importazione di veicoli cinesi, aggiunge un ulteriore gioiello alla sua gamma, già ricca di proposte come le Cirelli 2, 4, 5 e 7. Il nuovo arrivo, prodotto in Cina dalla SWM (Speedy Working Motors) con il nome G01, ha debuttato nel 2018 e si distingue per il suo design moderno e le caratteristiche avanzate.

Le dimensioni della Cirelli 3

Esteticamente, la Cirelli 3 nella versione Standard presenta luci diurne a LED, una carrozzeria dalle forme equilibrate e proporzioni armoniose. Le sue dimensioni sono notevoli: 467 cm di lunghezza, 185 cm di larghezza e 174 cm di altezza, con un passo di 275 cm. Il bagagliaio ha una capacità di 570 litri, perfetto per le esigenze familiari.

La variante Sport della Cirelli 3 è ancora più grintosa, con dettagli neri, una mascherina specifica e un paraurti dotato di prese d’aria a forma di freccia. Il carattere dinamico è completato da un doppio terminale di scarico, un vistoso diffusore e un fascione con due tagli laterali.

La dotazione tecnologica della Cirelli 3 è completa e all’avanguardia. Include un sistema multimediale con GPS e Bluetooth, visibile su un monitor touchscreen da 7 pollici. La sicurezza è garantita da vari sistemi di assistenza alla guida, come il mantenimento della corsia, la frenata di emergenza, il rilevamento dei punti ciechi e una telecamera a 360 gradi per una visione esterna completa.

Tutti i modelli della Cirelli Motor Company godono della garanzia legale del costruttore di 2 anni, a cui si aggiunge una protezione convenzionale di ulteriori 5 anni o 150.000 km su tutte le componenti. Questa estensione della garanzia dimostra l’impegno dell’azienda verso la qualità e la soddisfazione dell’acquirente