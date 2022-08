Chevrolet Corvette, la supercar americana diventa off-road

La Chevrolet Corvette è sicuramente una tra le supercar americane più iconiche, infatti il suo inimitabile design e le sue elevatissime prestazioni la rendono unica nel suo genere. L’habitat naturale di questa vettura sono le strade veloci o i cordoli di una pista, anche se esiste una Corvette che fa eccezione. Il proprietario di una Corvette C5, quinta generazione venduta dal 1997 al 2004 è riuscito a trasformare questa velocissima sportiva in un bolide off-road in grado di affrontare anche le strade più accidentate.

Chevrolet Corvette: le modifiche off-road

L’ardito proprietario è intervenuto sulle sospensioni della vettura alzando il baricentro dell’auto di oltre 10 cm, inoltre ha deciso di montare un nuovo set di pneumatici all-road Nitto Ridge Grappler da 33 pollici. L’adozione dei nuovi pneumatici hanno reso necessario la modifica dei paraurti e l’allargamento dei passaruota, ciò nonostante, le nuove gomme sporgono lateralmente di circa 5 cm. Le informazioni diffuse dal magazine specializzato Jalopnik affermano che il proprietario inizialmente aveva montato un blocco di gomma sulle sospensioni originali a balestra dell’auto, ma ha presto scoperto di non essere in grado di sterzare correttamente con i pneumatici off-road. Per questo motivo è stato deciso di istallare molle elicoidali più alte che hanno reso questa Corvette inarrestabile.

Chevrolet Corvette C5 off-road: le immagini ufficiali Guarda le altre 11 fotografie →

Prestazioni da urlo

Per quanto riguarda la meccanica dell’auto, non sembra che siano stati apportati aggiornamenti al propulsore, alla trasmissione e tipo di trazione. Se questa notizia fosse confermata, sotto il cofano anteriore della Corvette C5 dovrebbe continuare a battere il poderoso motore V8 LS1 da 5,7 litri aspirato, in grado di erogare 345 CV e 483 Nm di coppia massima, gestiti da un cambio manuale a sei rapporti. Tramite l’uso di una speciale strumentazione è stato possibile misurare le nuove prestazioni dell’auto. Secondo quanto dichiarato la vettura adesso accelera da 0 a 60 mph (0-96 km/h) in un tempo di circa 6,7 ​​secondi, mentre la versione originale impiegava appena 5,1 secondi.