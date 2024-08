Chevrolet Corvette C3: storia e specifiche del mito americano

La Chevrolet Corvette C3, lanciata nel 1968 e prodotta fino al 1982, rappresenta una pietra miliare nella storia dell’automobilismo americano. Conosciuta anche come “Mako Shark” per via del suo design aggressivo, la C3 è stata opera del talentuoso designer Larry Shinoda, che ha saputo creare un’auto capace di incarnare l’essenza della sportività e dell’innovazione.

Nel 1969, la General Motors apportò significative migliorie alla Corvette C3, introducendo un nuovo motore Small-block con cilindrata aumentata a 5,7 litri (350 in³). Questo propulsore, denominato L46, era un V8 capace di sviluppare una potenza di ben 350 cavalli, offrendo prestazioni superiori per gli appassionati di velocità.

Ma la vera star di quell’anno fu la Corvette C3 ZL1, una versione straordinaria dotata di un motore V8 ZL1 da 585 cavalli. Questo bolide era gestito da un cambio manuale a quattro velocità M22, che assicurava un’esperienza di guida emozionante e coinvolgente. La ZL1 vantava inoltre un telaio tubolare in acciaio abbinato a una carrozzeria in fibra di vetro, che contribuiva a mantenere il peso ridotto, migliorando ulteriormente le prestazioni.

Il sistema di sospensioni sportive della C3 era all’avanguardia per l’epoca, con doppi bracci trasversali, molle elicoidali, ammortizzatori telescopici e barre stabilizzatrici all’anteriore, mentre al posteriore spiccavano assali a battente con bracci longitudinali e balestre trasversali semi-ellittiche. Il tutto era completato da freni a disco ventilati, garantendo un’eccellente capacità di arresto.

Esteticamente, la Corvette C3 del 1969 segnò l’ultima versione dotata di paraurti cromati. Nel 1973, il paraurti anteriore venne sostituito con un fascione in plastica capace di assorbire urti fino a 8 km/h, mentre quello posteriore rimase cromato solo per quell’anno, prima di essere definitivamente rimosso nel modello successivo.

La Chevrolet Corvette C3 del 1969 non è solo un’auto sportiva, ma un vero e proprio simbolo di stile e potenza, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo delle automobili ad alte prestazioni.