Chery: il marchio cinese è pronto per l’Europa

Il Marchio Chery è pronto a debuttare in maniera ufficiale nel Vecchio Continente. Il colosso cinese forse non è molto conosciuto a queste latitudini, ma la sua collaborazione con DR, a cui fornisce le vetture, è esplicativa del suo potenziale.

Chery arriverà prima in Italia e Spagna

Proprio la sua conoscenza del mercato italiano vedrà il bel paese quale target primario per il debutto ufficiale in Europa di Chery. L’Italia insieme alla Spagna sarà quindi il primo mercato europeo per il Brand cinese che commercia già in 80 paesi ed ha immatricolato qualcosa come oltre 10 milioni di auto. Una vera e propria forza commerciale, leader nell’esportazione di auto su altri mercati per 19 anni consecutivi. Adesso Chery è pronta a dar vita alla sua prima rete di vendita ed assistenza nello stivale e la prima vettura sarà un SUV elettrico con grandi potenzialità.

La prima Chery italiana sarà la Omoda

Si chiamerà Omoda la prima Chery che varcherà il confine italico in forma ufficiale. Si tratta di un SUV elettrico, quindi già dotato di quella tecnologia che l’Europa richiede a gran voce, con un aspetto decisamente in linea con i canoni del Vecchio Continente. Infatti, l’esterno ricorda le forme della Velar nel frontale, delle Nissan di ultima generazione nella fiancata, mentre dietro riprende un taglio dei gruppi ottici visto con le Infiniti a ruote alte.

L’abitacolo non vuole sfigurare al cospetto della produzione teutonica, e si distingue per i sedili sportivi, le luci ambientali con una combinazione di 64 colori, e per un display centrale da 10,25 pollici. Insomma, un debutto in grande stile per un Brand che vuole scendere in campo con l’intento di essere subito protagonista. Bisognerà capire quale sarà il prezzo nel nostro paese per valutare l’offerta del Marchio cinese nei confronti dei marchi noti nel Vecchio Continente, e per comprenderne le potenzialità.