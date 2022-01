Canada: campagna choc contro i pedoni indisciplinati [Video]

Pare che a Montreal, come in quasi tutti i posti del mondo, il vizio di attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali sia abbastanza diffuso. Si tratta di una pratica censurabile, per i pericoli che genera. Le autorità della bella città del Quebec (Canada), non potendo controllare ad ogni incrocio questo fenomeno di massa, hanno deciso di puntare su una forte campagna di sensibilizzazione, sperando che produca i suoi effetti.

Le immagini usate per cercare di raggiungere l’obiettivo sono davvero crude. Il sistema è quello dei grandi pannelli digitali, posti alle fermate dei bus, dove i corpi dei presenti vengono trasformati in “avatar” scheletrici, che ne imitano i movimenti.

All’inizio la cosa sembra scherzosa e c’è chi si diverte a danzare, per vedere come balla l’ossatura virtuale, ma poi giunge la doccia fredda, quando il display mostra un’auto che colpisce lo scheletro, facendolo saltare bruscamente in aria. A quel punto cala il gelo in chi poco prima se la stava spassando. L’obiettivo? Lasciare un’immagine forte incisa nel subconscio, che torni in vita ad ogni attraversamento pedonale, per spingere ad essere più accorti, visto quello che potrebbe succedere. Si tratta di un claim a tratti brutale, ma a mali estremi, estremi rimedi.