Cadillac Optiq: il SUV elettrico di lusso in arrivo in Europa

Dopo il lancio della Lyriq, la Cadillac si prepara a introdurre in Europa un nuovo modello, la Cadillac Optiq. Anche in questo caso, si tratta di una SUV elettrica, ma più compatta, con una lunghezza di 482 cm rispetto ai 499 cm della Lyriq. La Optiq è pronta a sfidare rivali come la BMW iX3 e l’Audi Q6 e-tron.

La Cadillac Optiq sarà lanciata in versione bimotore con trazione integrale elettrica. I due motori erogano una potenza combinata di 300 CV e una coppia istantanea di 480 Nm. Il sistema è alimentato da una batteria da 85 kWh, che secondo la casa offre un’autonomia stimata di circa 480 km. La ricarica rapida in corrente continua permette di aggiungere 127 km di autonomia in soli 10 minuti.

Esteticamente, la Cadillac Optiq combina l’agilità di una fastback con il design distintivo del marchio di Detroit. Tra i dettagli di stile spicca la griglia in cristallo nero, arricchita da un’illuminazione verticale e un motivo inciso al laser. La Optiq accoglie il proprietario con una coreografia luminosa quando si avvicina o esce dal veicolo.

Interni in puro stile Cadillac

L’interno della Optiq punta a offrire una combinazione di spaziosità, lusso e tecnologia. I rivestimenti sono realizzati con tessuti derivati da materiali riciclati e l’impiallacciatura combina legno di tulipier e giornale riciclato. Un unico schermo LED da 33 pollici con risoluzione 9K informa e intrattiene i passeggeri, mentre il sistema audio AKG con 19 altoparlanti garantisce un’esperienza sonora di alta qualità.

La funzione One-Pedal Driving permette di rallentare e fermare il veicolo utilizzando solo l’acceleratore nella maggior parte delle situazioni. Inoltre, il conducente può scegliere tra diverse modalità di guida: Tour per la guida quotidiana, Sport per una migliore performance su strada, Snow/Ice per condizioni scivolose e My Mode per personalizzare vari parametri.

La produzione della Cadillac Optiq inizierà alla fine dell’autunno 2024. Sebbene i prezzi per il mercato europeo non siano ancora stati comunicati, negli Stati Uniti la casa prevede un prezzo di partenza di circa 54.000 dollari, tasse escluse. Si può quindi prevedere un prezzo per il mercato europeo non inferiore ai 70.000 euro.