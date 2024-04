BYD SEAL U: Innovazione e Sostenibilità nel Nuovo SUV Elettrico

BYD, il gigante tecnologico cinese, continua a fare passi da gigante nel mercato europeo dei veicoli a nuova energia (NEV) con l’introduzione del suo ultimo modello, il BYD SEAL U. Questo SUV completamente elettrico rappresenta una sintesi perfetta di eleganza, comfort e tecnologia avanzata, destinato a ridefinire il segmento D delle auto familiari.

Design Innovativo e Sostenibilità

Il BYD SEAL U è il nuovo membro della serie Ocean di BYD, che si distingue per il suo design “Ocean Aesthetics”. Questo linguaggio stilistico si manifesta attraverso linee morbide e armoniose, evidenziate da un frontale a forma di X e fari a U che si integrano perfettamente con il cofano, offrendo un’identità visiva unica e riconoscibile. La vista laterale è arricchita da cerchi in lega da 19 pollici e la parte posteriore wide-body completa la silhouette dinamica dell’auto.

Interni Premium e Comfort Superiore

All’interno, il SEAL U offre un ambiente di alto livello, con materiali di qualità come la pelle vegana e finiture di alta gamma. L’abitacolo è dotato di sedili anteriori regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati, garantendo comfort in ogni viaggio. L’esperienza di guida è ulteriormente migliorata da due ampi schermi digitali che facilitano l’interazione con il sistema multimediale e da un tetto panoramico scorrevole che amplifica la sensazione di spaziosità.

Performance e Tecnologia

Il SEAL U si avvale della rivoluzionaria tecnologia della batteria Blade di BYD, che utilizza il fosfato di ferro di litio per una maggiore sicurezza e stabilità termica. I modelli sono disponibili con batterie da 71,8 kWh e 87 kWh, offrendo un’autonomia rispettivamente fino a 420 km e 500 km (WLTP combinato). Il SUV è capace di raggiungere una velocità massima di 175 km/h con una potenza di 160 kW.

Connettività e Sicurezza Avanzate

BYD SEAL U integra tecnologie all’avanguardia per la sicurezza e la connettività. Dispone di un sistema di assistenza alla guida avanzato con radar e telecamere, che include funzioni come il cruise control adattivo e il sistema di rilevamento dei punti ciechi. La connettività è garantita da sistemi come Android Auto, Apple CarPlay e aggiornamenti OTA, permettendo una gestione completa del veicolo anche a distanza.

Listino Prezzi e Disponibilità

BYD SEAL U sarà disponibile nei mercati europei in due versioni: Comfort e Design.

BYD SEAL U Comfort con batteria da 71,8 kWh è offerto a un prezzo chiavi in mano di 43.890,00 €.

BYD SEAL Design con una batteria più grande da 87 kWh ha un prezzo chiavi in mano di 46.890,00 €.

Con il lancio del SEAL U, BYD non solo amplia il suo portfolio ma stabilisce nuovi standard nel settore dei veicoli elettrici, combinando design accattivante, tecnologia avanzata e un impegno costante verso la sostenibilità. Questo modello promette di attrarre una vasta gamma di consumatori che cercano un veicolo affidabile, sicuro e rispettoso dell’ambiente. Con il SEAL U, BYD dimostra ancora una volta il suo ruolo di leader nella rivoluzione dei veicoli a nuova energia.