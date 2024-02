BYD protagonista con tante novità al Salone di Ginevra

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e batterie, ha scelto il Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2024 per presentare una vasta gamma di modelli, sub-brand e tecnologie innovative NEV in anteprima europea. Il punto focale dell’evento sarà il debutto europeo del SEAL U DM-i, che introduce la tecnologia Super DM (Dual Mode) nel continente, rappresentando un importante passo avanti nella tecnologia PHEV intelligente. Inoltre, saranno esposti la nuova versione del TANG, un SUV full electric AWD a 7 posti, completamente rinnovato e ristilizzato. Inaspettatamente, la casa cinese presenterà anche due nuovi sub-brand, YANGWANG e DENZA, evidenziando così la sua competenza tecnologica e la diversificata gamma di marchi di fascia alta.

Al Salone dell’auto di Ginevra 2024 BYD protagonista con tante novità

Tra le tante novità al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2024, BYD presenterà anche il rinnovato SUV completamente elettrico BYD TANG, dotato di 7 posti e trazione integrale. Questo SUV intelligente è progettato per offrire praticità e comfort per viaggi ecologici, con una ricarica rapida, un’autonomia estesa fino a 530 chilometri (WLTP combinato) e potenti prestazioni. Prima del suo lancio in Europa, il nuovo TANG ha ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP, confermando l’impegno del produttore cinese per la sicurezza e la sostenibilità.

Al Salone dell’Auto di Ginevra 2024, BYD presenterà anche un’anteprima europea della sua tecnologia di punta, YangWang. Questo marchio rappresenta il sub-brand di lusso di BYD, simbolo dell’innovazione nel campo dei veicoli a nuova energia. Durante l’evento, BYD fornirà un assaggio delle straordinarie capacità della tecnologia YangWang, offrendo agli spettatori un’anteprima di ciò che questa innovativa tecnologia può offrire nel settore automobilistico.