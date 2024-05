Nel competitivo settore dei veicoli elettrici in Cina, BYD si prepara a lanciare la nuova Seal X, versione di produzione del concept Ocean-M, presentato al recente Salone dell’Auto di Pechino. Il modello è apparso nel database del sito del Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT), aggiungendosi alla famiglia di veicoli elettrici BYD che include già modelli come Seal 06, EV, DM-i e U, noto fuori dalla Cina come BYD Song Plus.

Dimensioni generose

La Seal X, nome provvisorio che potrebbe essere cambiato in Seal 06 GT, Seal Mini o Seal 05 EV, offre dimensioni generose: 4630 mm di lunghezza, 1880 mm di larghezza, 1490 mm di altezza e un passo di 2820 mm. Queste misure assicurano un’abitabilità interna spaziosa e confortevole.

Il design esterno della Seal X combina eleganza e funzionalità. I fari anteriori, sottili e affilati, disegnano una mezzaluna verso il basso, incorniciando il frontale, mentre la parte inferiore presenta un design aggressivo simile alla bocca di un predatore. Inoltre, la presenza di un lidar integrato evidenzia l’impegno di BYD nell’innovazione tecnologica e nella sicurezza.

La Seal X si distingue anche per i suoi cerchi dal design unico, disponibili in 18 e 19 pollici, che ricordano i petali di un fiore o le chele di un granchio, conferendo al veicolo un tocco di originalità e riconoscibilità.

Il cuore elettrico di BYD Seal X

Sotto il cofano, la Seal X ospita un motore elettrico potente. La versione a trazione posteriore offre una potenza massima di 160 kW, mentre la versione a trazione integrale raggiunge una potenza combinata di 310 kW, consentendo una velocità massima di 200 km/h.

La sostenibilità è al centro del progetto Seal X, grazie all’uso delle batterie Blade di BYD, una tecnologia all’avanguardia che utilizza litio ferro fosfato, fornita da FinDreams, una controllata di BYD. Queste batterie non solo assicurano un’autonomia generosa, ma dimostrano anche l’impegno di BYD nella riduzione dell’impatto ambientale dei suoi veicoli.