BYD: oltre 1300 cavalli per la sua supercar elettrica

BYD ha rivelato nelle scorse ore le specifiche di YangWang U9 la sua nuova supercar elettrica che a quanto pare è ancora più potente di quanto si potesse prevedere inizialmente. La YangWang U9 è stata svelata a gennaio e l’auto è stata recentemente ripresa mentre testava su una pista per la prima volta. Si tratta di una vettura abbastanza grande per essere una supercar, con una lunghezza di 4.966 mm, una larghezza di 2.029 mm e un’altezza di 1.295 mm. L’U9 ha anche un interasse di 2.900 mm, questo per consentirgli di alloggiare un grande pacco batterie da 100 kWh tra gli assi. Questo pacchetto è realizzato da FinDreams, una società controllata dalla casa cinese.

Specifiche impressionati per la nuova supercar elettrica di BYD YangWang U9

Questa supercar di BYD dispone di quattro motori elettrici ciascuno con una potenza superiore ai 300 cavalli per un totale di oltre 1300 cavalli. Si tratta insomma di una potenza maggiore a quella ipotizzata inizialmente di circa 1100 cavalli. Questa auto però oltre ad essere molto potente e anche molto pesante. Il suo peso infatti è di 2.475 kg notevolmente superiore a quello di qualsiasi altra supercar con motore a combustione e 175 kg in più rispetto a quello della Rimac Nevera.

Secondo quanto confermato da BYD, questa auto è capace di accelerare da 0 a 100 in appena due secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Inoltre questa vettura dispone di un’autonomia di 700 km con una ricarica completa. Questo almeno secondo i test svolti dagli stessi cinesi. La caratteristica più affascinante dell’U9 è il suo sistema di sospensione innovativo. BYD lo chiama “sistema Disus-X”.

Questo sistema offre un controllo complesso del movimento verticale, laterale e longitudinale tramite il sistema di controllo del corpo ammortizzante, il sistema di controllo del corpo idraulico intelligente e il sistema di controllo del corpo aereo intelligente. I sistemi permettono all’auto di andare su tre ruote e può anche saltare su e giù. Nonostante queste caratteristiche davvero straordinarie questa auto avrà un prezzo “abbordabile”. Dovrebbe infatti costare circa 140 mila euro.