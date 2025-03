BYD si prepara a rivoluzionare il panorama delle auto elettriche con un’innovazione straordinaria: l’introduzione della prima architettura 1000 volt, capace di garantire 300 km di autonomia con soli 5 minuti di ricarica. Il debutto è atteso il prossimo mese sui modelli della gamma Dynasty, tra cui le nuove BYD Han L e BYD Tang L.

Un passo avanti nella tecnologia

Questa tecnologia segna un netto passo avanti rispetto agli standard attuali, dove la maggior parte dei veicoli utilizza sistemi a 400 volt, con alcune eccezioni premium che raggiungono gli 800 volt. Grazie alla tensione superiore, l’architettura di BYD consente un trasferimento energetico più rapido e una riduzione delle dispersioni, raddoppiando così l’efficienza della ricarica ultra-rapida.

La casa automobilistica ha già avviato l’installazione di stazioni di ricarica a 1000 volt dotate di tecnologia 6C in Cina, capaci di completare una ricarica in circa 10 minuti. Questo pone BYD in una posizione di vantaggio rispetto a competitor come Tesla e XPeng.

BYD, un’innovazione di grande portata

Non è la prima volta che il produttore cinese si distingue per le sue innovazioni. La piattaforma a 800 volt è già utilizzata sul modello Seal, mentre altri veicoli destinati all’export, come Atto 3 e Sealion 7, adottano ancora l’architettura a 400 volt.

Il mercato delle auto elettriche è sempre più competitivo, con Xiaomi e Nio che offrono soluzioni a 900 volt e BMW pronta a lanciare la gamma Neue Klasse con architettura a 800 volt. Con questa nuova innovazione, BYD consolida la sua leadership tecnologica in un settore in continua evoluzione.