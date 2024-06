BYD e CA Auto Bank, partnership per i finanziamenti in Italia

BYD, uno delle più importanti realtà a livello mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha scelto CA Auto Bank, parte del gruppo Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e uno dei principali attori nel campo della mobilità sostenibile, come nuovo partner finanziario in Italia e Spagna. Grazie a questa partnership, CA Auto Bank fornirà soluzioni di finanziamento personalizzate sia ai clienti finali che alla rete di concessionari BYD.

Tutta la gamma BYD coperta

La partnership copre tutti i modelli della gamma BYD in Italia e Spagna, tra cui ATTO 3, un SUV di segmento C, HAN, una berlina di segmento E con due motori e trazione integrale, la Dolphin e la berlina alto di gamma Seal, attraverso piani di finanziamento tradizionali, innovativi e flessibili. Inoltre, l’approccio digitale e multicanale di CA Auto Bank garantirà ai clienti un’esperienza di acquisto facile e veloce.

La partnership coinvolgerà anche Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank: i modelli della gamma BYD entreranno presto a far parte della famiglia di CarCloud, il primo servizio in Italia di noleggio auto in abbonamento mensile (ad oggi oltre 40.000 utenti), disponibile per privati, liberi professionisti e aziende.

La mobilità sostenibile

BYD e CA Auto Bank condividono la missione comune di promuovere la mobilità sostenibile attraverso veicoli a zero e basse emissioni. Questo accordo ribadisce l’impegno a democratizzare l’uso dei veicoli a nuova energia rendendo i prodotti premium di BYD accessibili ad un sempre maggior numero di clienti.