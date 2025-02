4.310 millimetri di lunghezza, 463 chilometri di autonomia in città e un prezzo base di 27.900 euro: sono i numeri chiave del nuovo BYD ATTO 2, il SUV urbano 100% elettrico che il colosso cinese ha appena presentato a Torino per conquistare il mercato europeo della mobilità sostenibile.

BYD ATTO 2: un SUV ricercato

Il nuovo modello della casa automobilistica asiatica si distingue per un design ricercato che combina dimensioni compatte e un’eccellente abitabilità. La carrozzeria, caratterizzata da linee moderne ed eleganti, si sviluppa su un passo di 2.620 mm, garantendo spazio a bordo per tutti i passeggeri. Il frontale cattura l’attenzione grazie ai gruppi ottici full LED e alla griglia distintiva, mentre il posteriore si fa notare per la fascia luminosa che attraversa l’intero portellone.

L’abitacolo punta su tecnologia e comfort di alto livello. La plancia ospita un display digitale da 8,8 pollici per la strumentazione, affiancato da uno schermo touch per l’infotainment disponibile in due formati: 10,1″ per l’allestimento Active e 12,8″ per il più ricco Boost. Il sistema multimediale supporta le principali app di intrattenimento e la connettività wireless con smartphone. Tra le dotazioni di serie figurano sedili anteriori elettrici e un tetto panoramico.

La batteria

Sotto il pianale è integrata la Batteria Blade da 45,1 kWh con celle LFP, sfruttando la tecnologia Cell-to-Body per massimizzare rigidità e sicurezza. L’accumulatore offre un’autonomia fino a 312 km nel ciclo WLTP e può essere ricaricato dal 10% all’80% in soli 37 minuti grazie alla potenza DC di 65 kW.

Le prestazioni sono assicurate da un motore elettrico anteriore da 130 kW (177 CV) con 290 Nm di coppia, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. La pompa di calore di serie ottimizza i consumi energetici in ogni condizione climatica.

Non manca la sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, il veicolo è dotato di una gamma completa di sistemi ADAS, tra cui cruise control adattivo, monitoraggio dell’angolo cieco e frenata automatica d’emergenza. Il listino prezzi parte da 27.900 euro per la versione Active e 29.900 euro per la Boost. Nel 2025 è prevista l’introduzione di una variante Comfort con batteria maggiorata, che offrirà un’autonomia di circa 420 km.