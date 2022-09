Bugatti: ecco una rarissima La Voiture Noir su strada [Video]

La Bugatti La Voiture Noire è un esemplare unico da 11 milioni di euro, più tasse. Vederla in strada è quasi impossibile, ma in Croazia molta gente ha potuto ammirarla da vicino, nel corso di un evento del Supercar Owners Circle. Il proprietario, infatti, ha deciso di percorrere in lungo e in largo il paese, insieme agli altri equipaggi protagonisti della manifestazione. Se l’avesse tenuta in garage, come un quadro prezioso, avrebbe avuto tutta la nostra comprensione, ma per la sua scelta di usarla in modo così intenso merita il nostro applauso.

Proprietario misterioso

Diverse le ipotesi circolate nel tempo sul possibile acquirente di questa esclusiva hypercar. Alcuni sostenevano che fosse di Cristiano Ronaldo, altri ipotizzavano il nome di Ferdinand Piech nel suo libretto. Al volante della Bugatti La Voiture Noire c’è però un soggetto diverso. Crediamo che sia il suo legittimo proprietario e non è un volto noto. Facile immaginare la portata del suo conto in banca.

Bugatti La Voiture Noire: un pezzo unico

Rispetto alla Chiron, da cui deriva, la one-off sfoggia una carrozzeria molto diversa. Impossibile confonderla con l’altra, anche se la parentela stilistica si nota. La parte più sorprendente è forse quella posteriore, dove la connessione con l’auto storica cui rende omaggio emerge in modo netto. La presentazione in anteprima della Bugatti La Voiture Noire avvenne al Salone di Ginevra del 2019. Nata per celebrare i 110 anni della casa di Molsheim, ha subito guadagnato il rango di auto più costosa al mondo. Rappresenta un omaggio al quarto esemplare della Tipo 57 SC Atlantic, identificato dalla stessa sigla.

Una Chiron molto esclusiva

Le modifiche estetiche rendono immediatamente distinguibile la Voiture Noire dalla più “comune” Chiron, da cui discende. Identica la piattaforma meccanica. Anche qui la spinta giunge da un motore W16 quadriturbo da 8 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 1500 cavalli, con 1600 Nm di coppia. Le prestazioni sono mostruose, come il look. Guardate il video per apprezzarlo su strada. Buona visione!