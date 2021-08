Buche e avvallamenti: un incubo sulle strade [Video]

Le buche e gli avvallamenti stradali sono molto fastidiosi ed arrecano spesso danni alle auto. Ovvio che siano odiati da tutti, fatta eccezione per qualche rappresentante delle categorie che possono giovarsi degli effetti collaterali prodotti da queste cavità sull’asfalto. Talvolta simili “depressioni” producono “ferite”, anche gravi, sui mezzi a quattro ruote, ma c’è quando va anche peggio, coinvolgendo la salute e lo stato di forma delle persone.

Forse con l’intento di stimolare l’attenzione sul problema, in rete circola un video, diventato virale, che mostra gli effetti di un vistoso avvallamento sui veicoli in transito. L’animazione simula, in modo molto fantasioso, una cavità, larga e profonda, sull’asfalto e i danni cagionati a diversi mezzi in transito: si spazia dalla BMW M3 all’Audi R8, dalla Toyota Supra al grosso TIR. Nessuno, quasi, la fa franca, anche se certe tipologie di auto sono più colpite dalle disattenzioni di chi dovrebbe curare la manutenzione delle strade. A voi la clip.

Video: @? DM for credits