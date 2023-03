Bridgestone e le nuovi soluzioni per la sicurezza stradale

Rientrano nel pacchetto delle soluzioni Bridgestone Road Conditions e giocano un ruolo significativo nell’aumento della sicurezza stradale, perchè utilizzano dati anonimi e aggregati dei veicoli connessi a Webfleet per localizzare danni stradali e visualizzare delle infrastrutture sul percorso. Bridgestone Road Conditions applica l’Intelligenza Artificiale (AI) per definire la gravità dei danni stradali e aiutare a prevenire sia gli incidenti che i danneggiamenti a pneumatici e veicoli.

Entriamo nello specifico della proposta

Bridgestone Mobility Solutions (una business unit di Bridgestone EMIA che ha l’obiettivo di condurre il mondo verso un futuro sostenibile, utilizzando la mobilità basata sui dati) introduce Bridgestone Road Conditions, una gamma di soluzioni studiate per offrire informazioni ricavate dai dati aggregati e anonimi provenienti dai veicoli connessi a Webfleet. Lo scopo è quello di aiutare a comprendere meglio le condizioni della mobilità e la qualità delle strade. “Bridgestone Road Conditions può aiutare ad aumentare la sicurezza stradale e il comfort alla guida, fornendo in tempo reale informazioni sui danni stradali che consentono la manutenzione preventiva, la pianificazione degli interventi sulle infrastrutture e l’ottimizzazione del flusso del traffico”, ha affermato Raghunath Banerjee, Vice President Data Solutions di Bridgestone Mobility Solutions. “Queste soluzioni avanzate basate sui dati svolgeranno un ruolo fondamentale nella trasformazione digitale della mobilità futura, consentendo lo sviluppo di smart city, di fornitori di mobility-as-a-service, nonché di veicoli connessi e autonomi. Alla luce del Bridgestone E8 Commitment, il nostro nuovo portafoglio di soluzioni basate sui dati sta contribuendo a un futuro della mobilità più sostenibile e sicuro.”

Un passo indietro per scoprire Webfleet

Webfleet è la soluzione di Bridgestone per la gestione del parco veicoli; è utilizzata da oltre 60.000 aziende in tutto il mondo per migliorare l’efficienza della flotta, supportare i conducenti, aumentare la sicurezza, rispettare i regolamenti vigenti e lavorare in modo più sostenibile. Da più di 20 anni Webfleet offre una serie di informazioni basate sui dati. Questi sono utilizzati per ottimizzare le proprie attività. Webfleet affianca Bridgestone Mobility Solutions nel raggiungimento della sua mission: condurre il mondo verso un futuro sostenibile con soluzioni per la mobilità basate sui dati e contribuire alla realizzazione del Bridgestone E8 Commitment, la bussola che guida le priorità strategiche, il processo decisionale e le azioni di Bridgestone in ogni ambito di attività.

Le due soluzioni di Bridgestone Mobility Solutions

La prima è “Rilevamento del Danno Stradale”: identifica le anomalie stradali, analizzando i dati anonimi e aggregati sfruttati dai veicoli connessi, dotati di soluzioni Webfleet per la gestione della flotta. Questa soluzione intercetta la posizione dei danni stradali, come le buche, le crepe e i rattoppi, successivamente l’algoritmo dell’intelligenza artificiale (AI) stabilisce la gravità dei danni stradali e aiuta chi guida a ridurre il rischio di un incidente e a prevenire danni a pneumatici e veicoli. La seconda soluzione è “Visualizzazione delle Infrastrutture Stradali” e offre informazioni specifiche su strade e infrastrutture, inoltre le telecamere montate sui veicoli utilizzano le capacità di calcolo di Edge AI per elaborare i dati: in questo modo, le infrastrutture stradali, come semafori e segnaletica verticale e orizzontale, possono essere visualizzate e si può scoprire se sono danneggiate, vandalizzate o nascoste dalla vegetazione.