Brabus 800 E V12: in vendita la berlina con il record di velocità

Un nome e una sigla che a distanza di dodici anni, fa ancora tremare. Stiamo parlando della Brabus 800 E V12, la berlina che tuttora detiene il record di velocità massima. Questa violenta vettura tedesca, realizzata da Brabus – che come sempre esalta le prestazioni delle Mercedes-Benz -, raggiunge la soglia mitica dei 370 km/h. Per chi desiderasse mettersi in garage questa folle sedan, ideale per sfrecciare davanti a tutti sulle Autobahn di Germania, ora può farlo. Infatti, un esemplare – dei dieci costruiti – è in vendita sul sito della concessionaria teutonica Mechatronik. Certamente, il prezzo non è per tutte le tasche.

Oltre 800 CV

Per chi volesse qualche dettaglio in più, la Brabus 800 E V12 ha come base di partenza la Mercedes-Benz Classe E della generazione 2009. A quest’ultima è stata iniettata una bella dose di vitamine, tanto che sotto al cofano adotta un mostruoso propulsore SV12R Biturbo 6.3 litri da 12 cilindri e 811 CV, con una coppia spaventosa di 1.420 Nm (limitata elettronicamente a 1.100 Nm), disponibile già a 2.100 giri al minuto. Per raggiungere questo livello estremo, sono stati usati dei pistoni più grandi e un albero a camme sportivo.

Anche il sistema di raffreddamento e la doppia turbina sono state realizzate su misura per tale vettura. Stesso discorso vale per il nuovo sistema di scarico, completamente differente rispetto a quello della Classe E di origine. Le modifiche non si fermano, perché anche a livello estetico sono stati sviluppati dei dettagli esclusivi, come: lo splitter anteriore, il grande spoiler posteriore, i fendinebbia LED e i tanti elementi in fibra di carbonio che adornano la fiancata.

In vendita

L’esemplare attualmente sul mercato è stato immatricolato nel 2009 ed è rimasto di proprietà di Brabus fino al 2014, che l’ha usato in vari eventi e fiere. Dopodiché, la E V12 è stata comprata da un collezionista e in un secondo momento venduta a Mechatronik. Recentemente, la maestosa berlina ha effettuato un tagliando e sono soltanto 18.970 i chilometri percorsi in 12 anni. Il prezzo di vendita è di 196.350 euro (incluso il 19% di tasse tedesche).