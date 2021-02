BMW X6 M: tuning by G-Power

La BMW X6 è arrivata alla sua terza generazione e lo ha fatto ancora una volta accompagnata dalla sua versione più sportiva, una X6 M che vanta una potenza che già ammonta, uscita di fabbrica, a 600 CV, o 625 CV nel caso della sua variante più potente, X6 M Competition.

Era tuttavia una questione di tempo prima che qualcuno si mettesse al lavoro per portare queste cifre ancora più in alto. E G-Power è uno degli specialisti più rinomati nell’upgrade dei modelli BMW.

Upgrade I tre step

Come è consuetudine per G-Power, questo tuning meccanico si presenta sotto forma di diversi livelli. Il primo (Stage 1), al modico prezzo di 2.495 euro, permette già di portare la potenza a 700 CV e 850 Nm, ovvero 75 CV e 100 Nm in più rispetto alla versione “standard” Competition, grazie a una semplice regolazione tramite software.

Il cosiddetto Stage 2 porta tale potenza a 750 CV e 900 Nm, in questo caso grazie anche a un sistema di scarico in acciaio inox con valvola regolabile. Il prezzo cresce a circa 5.950 euro, a cui si aggiunge un software ottimizzato per un prezzo di 3.493 euro.

La tappa finale (Stage 3) prevede un altro software ancora più avanzato, disponibile per 4.594 euro, un turbocompressore potenziato per 5.950 euro, oltre ai nuovi downpipes e all’impianto di scarico. Il risultato di tutti questi miglioramenti è l’ingresso nel club degli 800 CV… con una coppia di 950 Nm.

Fino a 300 km/h

E per finire il tuning G-Power per la BMW X6 M offre anche un software per migliorare la gestione della trasmissione, un aumento del limite di velocità massima a 300 km/h, l’altezza da terra ridotta grazie a nuove sospensioni, un sound più coinvolgente e, naturalmente, ruote personalizzate con cerchi da 23 pollici Hurricane-RR gommati con pneumatici ad alte prestazioni.